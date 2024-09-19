ظهرت الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وهذا موعد تقليل الاغتراب

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني للشعبيتين الأدبية والعلمية بعد إعلان توافرها رسميًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتسأل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط النتيجة.

لذلك يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 والرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن النتيجة، بالإضافة إلى معرفة طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للدور الثاني.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــا حيث يمكن للطالب أو لي الأمر الاستعلام عن النتيجة عند اتباع الخطوات التالية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

ادخل على صفحة نتائج المرحلة الثالثة للثانوية العامة والشهادات الفنية من هنـــــا

ادخل رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، ستظهر لك الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له بناءً على التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

من المقرر توفير خدمة تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة خلال ساعات حيث يتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي إعلان خدمة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني قريبًا.

موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2024

وفي هذا السياق، اعتمد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وبدأ تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من طلاب الدور الأول والدور الثاني في الفترة من 10 سبتمبر 2024 وحتى 18 سبتمبر 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني حيث أغلق باب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الأمس الأربعاء في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الدور الثاني