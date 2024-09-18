بتاخد من 53% الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة خلال 48 ساعة بجامعة المنصورة.. سجل الآن

كثرت التساؤلات عن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة سواء الناجحين بالدور الثاني أو للذين لم يتمكنوا من التسجيل في الكليات التي يردها الطالب سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، حيث فتحت جامعة المنصورة الباب أمام الشعبة العلمية والأدبية بأفضل الكليات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بجامعة المنصورة والتي أتاحتها للتسجيل فيها خلال الـ 48 ساعة، بالإضافة إلى معرفة طريقة التقدم لهذه الجامعات عبر الموقع الإلكتروني.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فرصة كبيرة لدخول الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة والتي وفرتها لهم حيث فتحت باب التقديم على أماكن شاغرة في خمس كليات، تشمل الهندسة، العلوم، علوم وهندسة الحاسب، الأعمال، والقانون، يمكن للطلاب التقديم عبر رابط الجامعة خلال 48 ساعة.

رابط الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بجامعة المنصورة

يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في الكليات التي وفرتها جامعة المنصورة لجميع الطلاب بحد أدنى 53% فيما فوق حيث تكون هذه الكليات من ضمن كليات القمة يمكنك التقديم إاليها من خلال هذا الرابط الرسمي هنـــــــــــــا.

تنسيق كليات جامعة المنصورة الجديدة 2024

كلية الهندسة 77%

كلية علوم الحاسب 75%

كلية هندسة الحاسب 70%

كلية العلوم 53%

كلية الأعمال 62.8%

كلية القانون 53.05%

شروط القبول بكليات جامعة المنصورة

من بين شروط القبول بكليات جامعة المنصورة تتضمن أولوية التقديم خلال 48 ساعة أو حتى اكتمال العدد المطلوب، وفقًا للحدود الدنيا المحددة لكل كلية لهذا العام.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق كلية المرحلة الثالثة 2024

تشمل المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات المتاحة مجموعة متنوعة من التخصصات الجامعية، أبرزها كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وفروعها، بالإضافة إلى كليات التربية الطفولة في سوهاج والوادي الجديد.

من بين المعاهد المتاحة، نجد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش ومعهد طيبة العالي شعبة علوم الحاسب بالمعادي بمصاريف، بالإضافة إلى أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر، التي توفر شعبة علوم الحاسب مع التركيز على قسم الرياضيات.

وتتضمن هذه المرحلة أيضًا فرصًا في مجالات التربية الرياضية في عدة جامعات مثل أسيوط، بني سويف، العريش، وجنوب الوادي بفرعيها في قنا والغردقة، بالإضافة إلى، تبرز كليات التربية النوعية في دمنهور رياض أطفال بالنوبارية، الزقازيق، الفيوم، عين شمس، والمنصورة فرع منية النصر)، إلى جانب معاهد علوم الحاسب والسياحة والفنادق بالإسكندرية.

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