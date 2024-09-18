بعد انتهاء تنسيق الجامعات.. تعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

تساءل الطلاب الجدد والمثبتون عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي خلال الشهر الجاري ويترقب الجميع بفارغ الصبر تفاصيل بدء الدراسة والمواعيد المرتبطة بها، مثل الجداول الدراسية.



ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات ومعرفة مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول وموعد إجازة نصف العام الدراسي، وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

بحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات سيبدأ يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 يأتي ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التنسيق للطلبة الجدد.

أما بالنسبة لإجازة نصف العام الدراسي 2025 ستبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

وننشر لكم كافة التفاصيل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات والخريطة الزمنية التي تحدد موعد الامتحانات، بالإضافة إلى معرفة مدة انتهاء الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد إجازة نصف العام ونهاية العالم من خلال النقاط التالية.

بدء الدراسة 28 سبتمبر 2024.

مدة الدراسة في الفصل الأول 14 أسبوعًا.

انتهاء الفصل الأول 2 يناير 2025.

امتحانات الفصل الأول: من 4 يناير حتى 23 يناير 2025.

إجازة منتصف العام من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025.

بدء الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير 2025.

مدة الفصل الثاني 16 أسبوعًا.

انتهاء الدراسة للفصل الثاني 29 مايو 2025.

امتحانات الفصل الثاني تحدد بناءً على طبيعة كل كلية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس

وجدير بالذكر أن موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس يوم 21 سبتمبر الجاري حيث حددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية أيضًا وهي كالتالي.

يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس يوم 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 5 يونيو 2025.

يشمل العام الدراسي 35 أسبوعًا.

بدأت الدراسة في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

الفصل الدراسي الأول يشمل من 21 سبتمبر 2024 حتى 23 يناير 2025، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير 2025.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 8 فبراير 2025 حتى 5 يونيو 2025.

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية تبدأ 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة تبدأ 14 يونيو 2025.

إجازة نصف العام تبدأ من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

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