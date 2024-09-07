يبدأ من غدًا.. حقيقة تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

تداولات أنباء حول تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 حتى من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 8 سبتمبر، مما أثارت هذه الأخبار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ادعى البعض أن هذه البيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم.

ويكشف “الموجز” حقيقة تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 ليبدأ غدًا رسميًا يوم 8 سبتمبر بالإضافة إلى معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي ولائحة الانضباط المدرسي التي أصدرتها وزارة التربية والتعلم رسميًا.

تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

تفاصيل تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

لم تعلن وزارة التربية والتعليم تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 بعد إعلان التاريخ الرسمي لها وأن العام الدراسي الجديد سيبدأ بنسبة للمدارس الدولية غدًا 8 سبتمبر أما المدارس الرسمية والخاصة ستبدأ يوم 21 سبتمبر من الشهر نفسه وهذا الموعد النهائي لبدء الدراسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية التي تشمل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 والتي تحتوي على مواعيد الفصل الدراسي الأول والفصل الثاني بالإضافة إلى معرفة مواعيد الامتحانات وإجازة نصف العام والنهائية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

سيبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025.

ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025 وستكون لمدة أسبوعين.

بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 5 يونيو 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

بداية امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.

بداية امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

تبكير موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

لائحة الانضباط المدرسي

الالتزام بالتعليمات التربوية التي تحددها المدرسة لضمان سير العملية التعليمية.

احترام القوانين والإجراءات الانضباطية التي تضعها المدرسة.

الامتناع عن الإساءة أو التدخل بأي شكل في عمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تجنب أي تصرفات تؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية.

تشجيع الأبناء على اكتساب المهارات الاجتماعية منذ سن مبكرة.

متابعة الطالب في المنزل من حيث الواجبات والنظافة والسلوك اليومي.

الحفاظ على التواصل المستمر مع المدرسة واتباع التعليمات الصادرة عنها.

تقديم التشجيع الإيجابي لأي تحسن يظهر على الطالب.

اتخاذ التدابير لضمان انتظام الطالب في الحضور إلى المدرسة.

تحمل المسؤولية في حال تعرض مرافق المدرسة لأي تلف أو فقد نتيجة إهمال أو تعمد الطالب.

التعاون مع المدرسة لترسيخ الانضباط الذاتي لدى الطلاب.

تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من إدارة المدرسة دون تردد.

التواصل مع المدرسة في الأوقات المحددة أو الاتفاق على مواعيد بديلة.

الحضور إلى المدرسة عند طلب الإدارة لتنفيذ أي قرارات.

التعاون مع جميع العاملين في المدرسة لضمان التزام الطالب ببنود اللائحة.

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