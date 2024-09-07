نشرة الموجز التعليمية.. رابط وشروط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 و رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت رابط وشروط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 و رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

ننشر رابط وشروط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024



استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 .. شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات البحث عن استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 علي محرك البحث الشهير جوجل، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 وذلك عقب الإعلان عن فتج باب التقديم للأطفال من سن 4 - 5 سنوات وذلك من أجل الإلتحاق بمرحلة kg1 في كافة المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية.

استعلام تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2024

وتنشر “الموجز” خطوات الحصول على معلومات حول استعلام تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2024

المعاهد الأزهرية

يمكن الوصول إلى بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالي: بوابة الأزهر الإلكترونية

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن أيقونة تقديم الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.

قم بإدخال كافة بيانات الطالب المطلوبة، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، ومحافظة الإقامة.

قد يتطلب تقديم الطلب تحميل بعض الوثائق الضرورية مثل شهادة الميلاد وشهادة الكشف الطبي.

بعد اكتمال إدخال البيانات وتحميل الوثائق، اضغط على كلمة حفظ الطلب لإرسال الطلب للمراجعة والموافقة.

شروط التقديم لرياض الأطفال في الأزهر:

يجب أن يكون عمر الطفل المتقدم بين 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.



يجب على الطفل اجتياز الكشف الطبي المطلوب بنجاح.



ينبغي أن يكون المعهد المتقدم له الطفل قريبًا من منطقة الإقامة.

مدة فتح باب التقديم:

يكون باب التقديم مفتوحًا من يوم 25 يونيو 2024 وحتى يوم 31 يوليو 2024.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من تقديم طلب الالتحاق برياض الأطفال في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 بسهولة ويسر.

ننشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني



تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني بعد اعتمادها من وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور الإطمئنان على نتيجة أبناىهم، لذلك تنشر “الموجز” النسبة الإجمالية للنجاح في القسم الأدبي والعلمي لطلاب الثانوية الأزهرية

نسب النجاح في نتيجة الثانوية الازهرية 2024

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني للقسم الأدبي:

نسبة النجاح في الدور الثاني: 69.48%

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني للقسم العلمي:

نسبة النجاح في الدور الثاني: 64.21%

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني إجمالي النجاح للقسمين العلمي والأدبي:

نسبة النجاح الإجمالية: 67.52%

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 حوالي 128,408 طالب وطالبة، حضر منهم 110,402 طالب وطالبة، ونجح منهم 55,751 طالبًا وطالبة في الدور الثاني، في حين حصل 29,201 طالبًا وطالبة على دور ثان، وكان عدد الطلاب الراسبين 25,450 طالبًا وطالبة.

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