موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024 وكيفية الاستعلام عنها

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني لعام 2024 النتيجة بفارغ الصبر بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني، و في هذا التقرير، يقدم لكم موقع "الموجز" المعلومات حول موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية والإجراءات المطلوبة للاستعلام عنها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة عليها. وقد أُعلن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أن الكنترولات المركزية المنتشرة على مستوى الجمهورية قد بدأت بالفعل في أعمال التصحيح منذ انطلاق امتحانات الدور الثاني، ومن المرجح أن تُعلن النتائج نهاية هذا الأسبوع لكلا الشعبتين الأدبية والعلمية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024

لتسهيل عملية الحصول على النتائج، يوفر قطاع المعاهد الأزهرية نتائج الدور الثاني بشكل إلكتروني عبر موقع الأزهر الشريف. يُمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بمجرد إعلانها رسميًا من خلال الرابط التالي من هنا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2024:

زيارة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختيار "خدمات الأزهر الشريف" من البوابة الرئيسية.

النقر على "نتيجة الثانوية الأزهرية 2024".

إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

تحديد "الدور الثاني".

الضغط على كلمة "بحث".

ستظهر النتيجة بشكل مفصل على الشاشة.



توزيع درجات مواد الشعبة العلمية

- مجموع مادة القرآن الكريم للثانوية الأزهرية نحو 40 درجة، يتم توزيعها «التحريري 30 درجة وشفوي 10 درجات».

- مجموع مادة الفقه نحو 40 درجة.

- مجموع مادة التفسير 40 درجة.

- مجموع مادة التوحيد نحو 40 درجة.

- مجموع مادة الحديث 50 درجة، يتم توزيعها على «تحريري 40 درجة، شفوي 10 درجات».

- مجموع مادة النحو نحو 40 درجة.

- مجموع مادة الصرف 40 درجة.

- مجموع مادة البلاغة 40 درجة.

- مجموع مادة الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

- مجموع مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، يتم توزيعها على «التفاضل 15 درجة، التكامل 15 درجة».

- مجموع مادة الرياضيات التطبيقية نحو 30 درجة، يتم توزيعها على «الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة».

- مجموع مادة الفيزياء 60 درجة.

- مجموع مادة الكيمياء 60 درجة.

- مجموع مادة الأحياء 60 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

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