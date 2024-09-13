موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمدارس

العام الدراسي الجديد .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس والكليات، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر 2025 حيث يبحث العديد من الطلاب عن الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجديد

التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

وزارة التربية والتعليم

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2024/2025:



بداية العام الدراسي الجديد في المدارس: 21 سبتمبر 2024.



بداية العام الدراسي الجديد في الكليات: 29 سبتمبر 2024.



انتهاء الفصل الدراسي الأول: 23 يناير 2025.



بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 11 يناير 2025.



إجازة نصف العام: تبدأ في 25 يناير 2025 وتنتهي في 6 فبراير 2025.



بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025.



نهاية الفصل الدراسي الثاني: 5 يونيو 2025.



بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني: 24 مايو 2025.



بداية امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025.



بداية امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025.

يشمل العام الدراسي الجديد جميع المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية، ويستمر حتى يونيو 2025، مما يتيح فترة دراسة تتراوح بين 8 إلى 9 أشهر.

جدير بالذكر أن تطوير التعليم في مصر يشمل مجموعة من الجهود والمبادرات لتحسين جودة التعليم وتحديث النظام التعليمي. في السنوات الأخيرة، تم التركيز على عدة محاور رئيسية:

تعديل المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل.



التدريب والتطوير المهني للمعلمين وتحسين مهارات المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة، بهدف رفع كفاءتهم التعليمية.



التعليم الرقمي وإدخال التكنولوجيا في الفصول الدراسية من خلال توفير الأجهزة والبرامج التعليمية، وتعليم الطلاب كيفية استخدامها بشكل فعال.



بناء المدارس وتجهيزها تحسين البنية التحتية للمدارس من خلال بناء مدارس جديدة وتجهيزها بالمرافق اللازمة.



نظام الامتحانات وتطوير نظام الامتحانات لتكون أكثر عدلاً وشفافية، مع التركيز على تقييم المهارات الحياتية بالإضافة إلى المعرفة الأكاديمية.



الاستثمار في البحث العلمي ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية لتحفيز الابتكار.

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