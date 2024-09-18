موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس.. وغرامات تنتظر الغائبين

تداولت العديد من الإشاعات حول تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس حيث حددت وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لحسم الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار جدلًا بين أولياء الأمور والطلاب.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس والخريطة الزمنية لبدء العام الدراسية، حيث شدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على ضرورة الحضور وعدم الغياب.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس سيبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري نافية ما تردد عن تأجيل الدراسة، مشيرة إلى أن الدراسة تستمر حتى 5 يونيو 2025، ويشمل 35 أسبوعًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة في المدارس الدولية بدأت في 8 سبتمبر 2024، أما موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس في الفصل الدراسي الأول وفقًا للخريطة الزمنية ستبدأ من 21 سبتمبر 2024 حتى 23 يناير 2025، مع امتحاناته المقررة في 11 يناير 2025.

بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025 حتى 5 يونيو 2025، مع امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025 وامتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، والثانوية العامة في 14 يونيو 2025، كما ستشهد الإجازة نصف العام فترة تمتد لأسبوعين، من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس

عقوبات الغياب بلائحة الانضباط المدرسي

تنص عقوبات الغياب بلائحة الانضباط المدرسي في المادة 21 من قانون التعليم على فرض غرامة قدرها 10 جنيه على والد الطفل أو المتولي أمره إذا غاب الطفل عن المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من استلام الكتاب.

في حالة غياب الطالب عن الحصص بدون عذر، يبدأ الإجراء بتوجيه من الأخصائي الاجتماعي، مع تسجيل الغياب، وإذا تكررت المخالفة مرتين، يُطلب من الطالب تعهدًا بعدم التكرار.

إذا استمر الغياب، يُحتسب اليوم غيابًا، ويُبلغ ولي الأمر، وقد يُنذر الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 5 أيام.

إذا غاب الطالب بشكل كامل أكثر من مرتين شهريًا، يتم رصد المخالفات وتنبيه ولي الأمر، مع استمرار الغياب، يُحول الطالب للأخصائي الاجتماعي، مع إرسال إنذار أول.

في حال التكرار، قد يُعرض على لجنة الحماية لنقله إلى فصل آخر، مع إمكانية نقله إلى مدرسة جديدة إذا استمرت المخالفات.

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