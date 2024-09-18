«إلحق الفرصة وقدم».. شروط التقديم لنظام العمل بالحصة وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التعاقد مع 50 ألف معلم لنظام العمل بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 21 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط التقديم لنظام العمل بالحصة

يمكن للراغبين في التقديم لنظام العمل بالحصة زيارة الصفحة الرسمية لكل مديرية تعليمية في مختلف المحافظات للحصول على رابط التقديم من خلال الضغط هنا.

موعد تقديم المستندات لنظام العمل بالحصة

يتعين على المتقدمين تقديم المستندات المطلوبة لمكتب التعليم الابتدائي بالإدارة القديمة، وذلك من يوم الإثنين 16 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر الجاري.

شروط التقديم لنظام العمل بالحصة

1. يجب أن يكون المتقدم خريج كليات التربية أو كليات الأزهر.

2. يتم الاختيار بناءً على مرتبة الحصول على المؤهل (امتياز، جيد جدًا، جيد، مقبول)، مع ترتيب المتقدمين بالنسبة المئوية.

3. يُفضل الحاصلون على درجات علمية أعلى (مثل الماجستير أو الدكتوراه).

4. يُفضل المتقدمين الأكثر خبرة في التدريس.

5. يُفضل الأقدم تخرجًا.

6. يُفضل الأكبر سنًا.

التخصصات المطلوبة للتقديم بنظام العمل بالحصة

تشمل التخصصات المطلوبة للعمل بالحصة المواد الأساسية مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات.

الأوراق المطلوبة للتقديم بنظام العمل بالحصة

يجب على المعلمين الراغبين في الانضمام تجهيز المستندات التالية:

- طلب موجه إلى مدير عام الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي و4 صور منها.

- إثبات خبرة سابقة في التدريس.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- دوسيه يحتوي على جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة في المستقبل.

يمكن للمهتمين الالتزام بهذه الشروط وتقديم المستندات في المواعيد المحددة لضمان فرصة العمل بالحصة.

التخصصات المطلوبة للعمل بالحصة 2024

وفقًا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم، فإن التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة ستكون في المواد التالية:

المواد الأساسية.

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

العلوم.

الدراسات الاجتماعية.

معلم فصل بنظام الحصة.

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