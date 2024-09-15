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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

برابط سريع.. الحصول على نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

نتيجة تقديم رياض
نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

 أعلنت محافظة القاهرة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية المرحلة الثانية، والتي ستُتاح مساء اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر في الساعة السادسة ويمكن للآباء والأمهات متابعة النتيجة عبر الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن  نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية وحول قبول أبنائهم في المدارس التجريبية ومدارس المستقبل، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة.

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نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من خلال الموقع الرسمي التي توفره محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة من خلال هذا اللينك من هنــــــــــــا.

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  • الدخول إلى موقع بوابة الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة
  • اختيار خيار الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024.
  • إدخال الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص.
  • الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي وستظهر لك

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

وبعد معرفة لينك نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية أشارت محافظة القاهرة أيضًا إلى إتاحة خدمة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ومدارس المستقبل عبر موقع محافظة القاهرة خلال فترة التقديم المعلنة، ويمكن تقديم الطلبات عبر ملء استمارة التقديم المتوفرة على البوابة الإلكترونية للمحافظة.

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نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

تعديل بيانات طلب تقديم رياض الأطفال بالمدارس

ولفتت المحافظة إلى إمكانية تعديل بيانات طلب تقديم رياض الأطفال بالمدارس حيث يمكن تعديل الرغبات المسجلة في استمارة التقديم، وبعد ظهور النتيجة، يمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم التسجيل.، وسيتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة حتى اكتمالها.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة عبر الموقع الرسمي الذي توفره محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم التابعة لها، وذلك من خلال الرابط المتاح من هنـــــا.

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