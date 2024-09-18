التفاصيل كاملة| هل تقليل الاغتراب متاح للمرحلة الثالثة 2024؟

تتزايد التساؤلات حول مواعيد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بعد إغلاق باب تسجيل رغبات القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب 2024

ومن المقرر أن يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بنسبة 10% وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، يتم حالياً تحليل رغبات الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية تمهيدًا لإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تقليل الاغتراب

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة إجراء تحويلات تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، من خلال الرابط التالي من هنا

شروط التحويلات تقليل الاغتراب

1. التحويل المناظر يجب أن يكون ضمن الحد الأدنى للقطاع.

2. التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4. التحويل يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

5. يسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط.

6. يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية (مثل اجتياز اختبار القدرات).

7. المفاضلة بين الطلاب تعتمد على مجموع درجات الثانوية العامة.

تحويلات المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يمكن للطلاب المرشحين للمعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة التقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن ووفق النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024

للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2024، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: [تنسيق] من خلال الضغط هنا .

2. اختيار "خدمات الثانوية العامة" ثم "نتيجة تقليل الاغتراب 2024".

3. تحديد الشهادة الخاصة بك.

4. إدخال البيانات المطلوبة (رقم الجلوس، الرقم السري، الرقم التأكيدي).

5. الضغط على "استعلام" لتظهر النتيجة فورًا.

مع هذه الخطوات، يمكن للطلاب متابعة تحركاتهم الأكاديمية بكفاءة ويسر.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم