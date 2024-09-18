تعرف على إجراءات ما بعد النتيجة.. وروابط نتيجة تحويلات المدارس 2025

أتاحت محافظة الجيزة والقاهرة نتيجة تحويلات المدارس 2025 باستخدام الرقم القومي، ويأتي ذلك بعد أن فتحت مديرية التربية والتعليم الباب لتحويلات الطلاب بين المدارس، بناءً على شروط محددة وفقًا لكل مديرية تعليمية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تحويلات المدارس 2025 بمحافظة الجيزة والقاهرة وكافة التفاصيل عن أسباب رفض التحويلات وشروط القبول بالمدارس، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة والقاهرة ظهور نتيجة تحويلات المدارس للعام الدراسي الجديد.

نتيجة تحويلات المدارس

رابط نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة

يمكن لأولياء الأمور الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة والاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2025 باستخدام الرقم القومي للطالب من هنـــــــــا، حيث أن النتائج متاحة اعتبارًا من الأول من سبتمبر.

رابط نتيجة تحويلات المدارس بالقاهرة

ويمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة تحويلات المدارس بالقاهرة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمحافظة القاهرة ولمديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة من هنـــــــــــا

إجراءات ما بعد الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس

بعد الحصول على نتيجة التحويل، يجب على ولي الأمر طباعة استمارة النتيجة المقبولة واستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم ملف الطالب إلى المدرسة، وتشمل هذه الإجراءات تقديم استمارة التقدم والنتيجة المقبولة إلى الإدارة التعليمية المختصة، وتُعد هذه الوثائق جزءًا أساسيًا من المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التحويل.

نتيجة تحويلات المدارس

وشدد مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة استكمال إجراءات التحويل خلال مدة أقصاها 15 يومًا من إعلان نتائج المرحلة الثانية، لتفادي إلغاء طلب التحويل.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس

تشمل طلب التحويل مع طابع مهن تعليمية، استمارات التحويل المعتمدة من المدرستين، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو التوكيلات اللازمة، وإقرار التحويل، مع الالتزام بالتحويل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي.

تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي، لا يُسمح بتقديم الطلبات لأكثر من إدارة تعليمية واحدة، ويجب تصحيح البيانات الخاطئة خلال فترة التحويل؛ التحويل يتم إلكترونيًا من قبل لجنة التحويلات، ويجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة عند القبول.

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