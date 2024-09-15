بخطوات الاستعلام.. إليك رابط نتيجة تحويلات المدارس 2025

ارتفعت معدلات البحث من قِبل اولياء الأمور عن نتائج تحويلات المدارس2025، تزامنًا مع إغلاق باب التقديم شهد محرك البحث "جوجل" زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن نتيجة تحويلات المدارس بالرقم القومي حيث يسعى أولياء الأمور في القاهرة والجيزة للحصول على معلومات حول نتائج التحويلات المدرسية، يأتي ذلك تزامناً مع قرب إغلاق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باب تقديم طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس يوم الأحد المقبل، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل عملية تحويل تحويلات المدارس 2025

بعد إعادة فتح باب تحويلات المدارس يوم الاثنين الماضي، يوم 2 سبتمبر 2024، بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في استقبال طلبات تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك من المحافظات الأخرى إلى القاهرة، تستمر فترة قبول الطلبات حتى يوم الأحد المقبل، 8 سبتمبر 2024.

جاء هذا التمديد استجابةً لزيادة حالات انتقال الأسر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى تأخير وزارة التربية والتعليم في البتّ في طلبات تحويل الطلاب للمرحلة الثانوية. يهدف هذا القرار إلى تسهيل عملية التحويلات على أولياء الأمور.

موعد ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2025

من المتوقع أن تُعلن نتائج تحويلات المدارس 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في يوم 21 سبتمبر 2024.

كيفية الاستعلام عن نتيجة التحويلات المدارس 2025

محافظة القاهرة:

اولا عليك زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة [من هنا].

ثانيا قم باختيار خانة "الاستعلام عن نتيجة التحويلات".

ثالثا عليك إدخال الرقم القومي للطالب، ومنها الضغط على زر "بحث" وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.



محافظة الجيزة:

-اولا عليك زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة [من هنا].

-قم باختيار خانة "الاستعلام عن نتيجة التحويل الطالب بالرقم القومي".

-عليك إدخال الرقم القومي للطالب.

- ومنها الضغط على زر "بحث"، ستظهر النتيجة فوراً.

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