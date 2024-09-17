نشرة الموجز التعليمية .. خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

ننشر خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024



تصدرت محركات البحث نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في الفترة الأخيرة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج الرسمية، إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عبر الخطوات التي ينشرها موقع “الموجز”:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني حيث يمكن للطلاب زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق من خلال الرابط الذي سيتم نشره لاحقًا.

الضغط على خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 من خلال البحث عن قسم خاص بتنظيم الدبلومات الفنية في الموقع.

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 اختر الخيار المناسب لعرض نتائج التنسيق.

كتابة رقم الجلوس حيث يجب علي الطالب إدخال رقم جلوسك الذي استخدمته في امتحانات الدبلومات الفنية.

كتابة الرقم السري من خلال إدخال الرقم السري المخصص لك.

الضغط على كلمة عرض عبر الضغط على زر عرض لتظهر لك نتيجة التنسيق.

ستظهر لك بطاقة الترشيح التي تحتوي على كافة بيانات الطالب والنتيجة النهائية للتنسيق.



تنسيق الدبلومات الفنية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

سيتم توفير الرابط الرسمي لنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 حالما يتم الإعلان عن النتائج، ويمكنك العثور عليه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2024



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية للعام 2024، وهي كما يلي:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات:



التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الزراعية: الحد الأدنى 60% فأكثر.



الحدود الدنيا للشهادات الفنية نظام 5 سنوات:



دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة: التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الخدمة الاجتماعية: الحد الأدنى 60% فأكثر.



دبلوم المدارس المتقدمة: التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الزراعية: الحد الأدنى 60% فأكثر.



دبلوم السالزيان الدون بوسكو، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

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تعرف على توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي



شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات البحث عن توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي وتنشر “الموجز” تقرير توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي - الفصل الدراسي الأول 2024/2025



وزارة التربية والتعليم

توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي

حيث ننشر توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتفاصيل الدروس والأنشطة الخاصة بكل وحدة دراسية، والتواريخ المحددة لكل منها.

توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي:

الوحدة الأولى: احتياجات النباتات وانتقال الطاقة في النظام البيئي

21 سبتمبر 2024:



المفهوم الأول: احتياجات النباتات

الدرس الأول: الأنشطة من 1 إلى 3





28 سبتمبر 2024:





الدرس الثاني والثالث: الأنشطة من 4 إلى 7





12 أكتوبر 2024:



المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي



الدرس الأول والثاني: الأنشطة من 1 إلى 6





19 أكتوبر 2024:



الدرس الثالث والرابع: الأنشطة من 7 إلى 11



26 أكتوبر 2024:



الدرس الأول والثاني: الأنشطة من 1 إلى 5

2 نوفمبر 2024:



بقية الدرس الثاني والثالث والرابع: الأنشطة من 6 إلى 10



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