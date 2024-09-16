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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تعرف على توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات البحث عن توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي وتنشر “الموجز” تقرير توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي - الفصل الدراسي الأول 2024/2025
 

وزارة التربية والتعليم

توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي

حيث ننشر توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتفاصيل الدروس والأنشطة الخاصة بكل وحدة دراسية، والتواريخ المحددة لكل منها.

 

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توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي:

الوحدة الأولى: احتياجات النباتات وانتقال الطاقة في النظام البيئي

21 سبتمبر 2024:
 

  1. المفهوم الأول: احتياجات النباتات
     
  2. الدرس الأول: الأنشطة من 1 إلى 3

     
  • 28 سبتمبر 2024:

     
  1. الدرس الثاني والثالث: الأنشطة من 4 إلى 7

     
  • 12 أكتوبر 2024:
     
  1. المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي

     
  2. الدرس الأول والثاني: الأنشطة من 1 إلى 6

     
  • 19 أكتوبر 2024:
     
  1. الدرس الثالث والرابع: الأنشطة من 7 إلى 11
     
  • 26 أكتوبر 2024:
     
  1. الدرس الأول والثاني: الأنشطة من 1 إلى 5
  • 2 نوفمبر 2024:
     
  1. بقية الدرس الثاني والثالث والرابع: الأنشطة من 6 إلى 10
     
  • 9 نوفمبر 2024:
  1. مشروع الوحدة: المشروع البيتي، التخصصات، وقيم التعلم
     
  2. الوحدة الثانية: المادة في العالم من حولنا
     
  • 16 نوفمبر 2024:
     
  1. المفهوم الأول: المادة في العالم من حولنا
     
  2. الدرس الأول والثاني: الأنشطة من 1 إلى 4

     
  • 23 نوفمبر 2024:
     
  1. الدرس الثالث والرابع والخامس: الأنشطة من 5 إلى 11

     
  • 30 نوفمبر 2024:
     
  1. المفهوم الثاني: وصف وقياس المادة
     
  2. الدرس الأول والثاني: وبداية الثالث، الأنشطة من 1 إلى 5

     
  • 7 ديسمبر 2024:
     
  1. بقية الدرس الثالث والرابع: الأنشطة من 6 إلى 10

 

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لتوزيع المادة للفترة المقررة في الفصل الدراسي الأول من خلال الصورة المرفقة.
 

توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي

 ويعد توزيع توزيع منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي لهذا الفصل الدراسي منهجًا متوازنًا يوفر تغطية شاملة للمفاهيم الأساسية في العلوم، مع تخصيص وقت كافٍ للأنشطة العملية والمشروعات ويساهم هذا التوزيع في تعزيز فهم الطلاب وتحقيق أهداف المنهج الدراسي.

 

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