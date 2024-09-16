خطة وزارة التعليم لسد العجز في المدارس قبل بداية العام الدراسي

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواجهة مشكلة سد العجز في المدارس، استجابة لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وقد شدد الوزير على ضرورة الاستعانة بحاملي المؤهلات التربوية العليا العاملين في الوزارة وفق قانون 81، لتغطية العجز في المدارس بما يتناسب مع مؤهلاتهم، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع العمل على تسوية أوضاعهم لاحقًا، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

خطة وزارة التعليم لسد العجز في المدارس 2025

وفي هذا السياق، أرسلت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية لتوجيهها ببدء تنفيذ خطة سد العجز في المعلمين مع انطلاق العام الدراسي 2024/2025.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية، الخاصة، والدولية، والذي سيبدأ في 21 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن ينتهي العام الدراسي في 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا دراسيًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025

21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

11 يناير 2025: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام.

8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

14 يونيو 2025: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة لضمان بداية منتظمة وناجحة للعام الدراسي الجديد، بما يعزز من جودة التعليم ويضمن تلبية احتياجات المدارس من المعلمين.

جدير بالذكر أن، وزير التربية والتعليم وجه مجموعة من الرسائل خلال لقائه بمديري المدارس على مستوى الجمهورية، قائلا: "عاوزين نرجع الطلبة المدارس ويكون التعليم جوه المدارس فقط وبالتالى ندى المعلم الوقت الذى يستطيع أن يشرح المنهج للطلاب بالإضافة إلى أنه أهم حاجة بالنسبة لأولادنا الطلاب لما يتخرجوا من المدارس، محتاجينهم يكتسبوا المهارات".

وأضاف: "ابن حضرتك بعد عشر سنين هيكون عايش مع مين، موجها حديثه لمديرى المدارس : ابنك لما هيتعلم كويس هيكون فى دكتور كويس ومهندس كويس، متابعا: اوعى حد يتخيل ولادنا بعد 10 سنين هيتنافسوا على العمل محليا فقط بل دوليا وعالميا".

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