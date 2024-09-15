يتساءل أولياء الأمور عن رسوم التسجيل والاشتراك في منصات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث أوضح الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة الرسوم المطلوبة من الطلاب في مختلف أنواع المدارس.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن رسوم التسجيل والاشتراك في منصات وزارة التربية والتعليم حيث تستهدف هذه الرسوم تغطية خدمات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير الاشتراكات الاختيارية للوصول إلى المنصات الرقمية التي تدعم العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم

تفاصيل رسوم التسجيل والاشتراك في منصات وزارة التربية والتعليم

وفقًا للكتاب الدوري 2024 يُطلب من الطلاب الجدد الملتحقين بالمدارس بدءًا من العام الدراسي 2024-2025 دفع رسوم التسجيل والاشتراك في منصات وزارة التربية والتعليم مرة واحدة فقط طوال فترة دراستهم، وتشمل الرسوم المطلوبة الفئات المختلفة.

تشمل رسوم التسجيل والاشتراك في منصات وزارة التربية والتعليم في المدارس الرسمية، الرسمية لغات، والرسمية لغات متميزة، ويتعين على الطلاب دفع مبلغ 100 جنيه مقابل خدمات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني.

طلاب المدارس الخاصة عربي يدفعون مبلغ 100 جنيه للخدمة الأساسية، بالإضافة إلى اشتراك اختياري بقيمة 300 جنيه للوصول إلى منصات الوزارة الرقمية.

طلاب المدارس الخاصة لغات يُلزمون بدفع 200 جنيه مقابل الخدمة الأساسية، مع اشتراك اختياري بقيمة 800 جنيه للوصول إلى المنصات الرقمية التابعة للوزارة.

طلاب المدارس الدولية مطالبون بدفع مبلغ 500 جنيه مقابل الخدمة الأساسية، إلى جانب اشتراك اختياري بقيمة 2000 جنيه للوصول إلى المنصات الرقمية.

رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فرض رسوم لإعادة قيد الطلاب المفصولين من المرحلة الثانوية العامة والفنية2025 بسبب الغياب المتكرر أو استنفاد مرات الرسوب، ويُطلب من الطلاب دفع مبلغ محدد حسب نوع المرحلة الدراسية لتفعيل إعادة تسجيلهم في المدارس.

وزير التربية والتعليم

وبالنسبة للطلاب المفصولين بسبب الغياب المتكرر، تُفرض رسوم إعادة القيد بقيمة 25 جنيهًا على جميع الطلاب، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، بهدف تعزيز الالتزام بالحضور المدرسي.

أما في حالة استنفاد الطلاب لعدد مرات الرسوب المسموح بها، فإنهم يُطالبون بدفع 35 جنيهًا كرسوم إعادة قيد، تُوجه هذه الغرامات إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتم سدادها عبر المنافذ الإلكترونية لتيسير العملية على الطلاب وأولياء الأمور.

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