توفر فرص عمل خلال الدراسة.. طريقة التقديم في كليات التعليم التبادلي

التعليم التبادلي من أكثر الكلمات بحثًا خاصة بعد فتح تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة المتخلفين في الدور الثاني من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر من الشهر نفسه.

ويتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن ماهية التعليم التبادلي وخطوات تسجيله عبر تنسيق المرحلة الثالثة 2024 ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن التعليم التبادلي والذي يوفر فرص عمل مباشرة.

التعليم التبادلي

ما هو نظام التعليم التبادلي؟

تختلف كلية السياحة والفنادق عن برنامج التعليم التبادلي في أنها تمنح درجة بكالوريوس معتمدة، كما هو الحال في الكلية العادية، لكن يتميز التعليم التبادلي بتقديم بكالوريوس متخصص في إدارة وتشغيل المطاعم.

ما الفرق بين سياحة وفنادق تعليم تبادلي؟

نظام التعليم التبادلي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، حيث يتدرب الطالب في مطاعم مصر خلال فترة الدراسة، وتقدم الشركة التي يتدرب بها الطالب الدعم المالي والتعليمي، مما يمكّنه من الحصول على شهادة بكالوريوس في إدارة وتشغيل المطاعم معتمدة من الجامعات الحكومية المصرية.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة 2024 التقديم في كليات التعليم التبادلي خلال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني حيث أن هذه الكليات توفر فرص عمل بنظام الدراسة والعمل المتزامن على مدار 4 سنوات، مقسمة إلى 8 فصول دراسية ويأتي ذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية في الأقسام المختلفة مثل دبلوم السياحة والفنادق، والدبلوم الصناعي والتجاري، الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلي ويقبل الطلاب بعد اختيار الكلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ويتم القبول بعد اجتياز الاختبارات.

التعليم التبادلي

خطوات التقديم لكليات التعليم التبادلي

يستطيع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني وطلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة في كليات العليم التبادلي في المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تحديد نوع المؤهل “صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي” سواء لثلاث سنوات أو خمس سنوات إذا كان الطالب من خريجي الدبلومات الفنية.

تحديد إذا كنت طالب ثانوية عامة.

يظهر للطالب بيان تأكيدي يحتوي على اسمه الثلاثي ورقم جلوسه المدرج في شهادة النجاح.

أماكن كليات التعليم التبادلي

كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان

كلية السياحة والفنادق في جامعة الفيوم

كلية السياحة والفنادق في جامعة الإسكندرية

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