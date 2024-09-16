تعليمات هامة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وجه وزير التعليم محمد عبد اللطيف تعليمات هامة لكافة المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد 2025، والمقرر بدايته في 21 سبتمبر الجاري.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن التعليمات التي أصدرها وزير التربية والتعليم لمديريات التربية التعليم حيث هناك العديد من القرارات الصارمة التي يجب على الطالب والمدارس ولي الأمر معرفتها قبل البدء الدراسة.

وزير التربية والتعليم

قرارات وزير التربية والتعليم

شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الاعتماد فقط على المناهج الرسمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، من الكتاب الوزاري ومنع دخول الكتب الخارجية إلى المدارس، بالإضافة إلى منع دخول مندوبي هذه الكتب للمدارس أو توزيعها بشكل مجاني داخل المدارس سواء للطلاب أو المعلمين ومن يخالف هذه القرارات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

أكد وزير التربية والتعليم أيضًا أن أهمية تجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على التأقلم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز كفاءاتهم في القراءة والكتابة من خلال التركيز على أعمال السنة التي تشمل كراسة الواجب وكراسة الحصة وكراسة التقييم الأسبوعي.

استلام الكتب الدراسية من الوزارة

وطالبت وزارة التربية والتعليم من المديريات بسرعة التوجه لمخازن الوزارة لاستلام الكتب الدراسية لضمان وصول نسبة الكتب إلى 100% في جميع المدارس، مشيرة إلى ضرورة موافاة الوزارة بتقارير معتمدة من مديري المخازن والشئون المالية والإدارية.

مقترحات لسد عجز المعلمين

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة إزالة جميع الرواكد بالمدارس، وإرسال إفادة معتمدة من الموجه الأول تؤكد إزالة الرواكد أو عدم وجودها، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل للإداريين والعمال على مستوى الإدارة التعليمية لتحديد العجز، وتقديم مقترحات لسد هذا العجز بأسرع وقت.

وزير التربية والتعليم

توجيهات من وزير التربية والتعليم

وشددت وزارة التربية والتعليم بتوجيهات من وزير التربية والتعليم على ضرورة متابعة تحصيل الرسوم الدراسية، وتوضيح نسب التحصيل لفئات الطلاب المختلفة، مع توضيح فئات الإعفاء، مع ضرورة تفعيل الصرف وفقًا للقرار الوزاري الخاص ببنود الأنشطة، ومتابعة التوجيه المالي لضمان حركة تحصيل الرسوم وصرف مكافآت الجهود غير العادية للعاملين بشكل شهري.

تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي

ودعا الوزير محمد عبد اللطيف أيضًا جميع المدارس، سواء الرسمية أو الخاصة، إلى الالتزام بتنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي وفقًا للقرار الوزاري رقم 149الصادر في 1 سبتمبر 2024، كما وجه ب ضرورة متابعة الموجهين الماليين والإداريين لضمان التزام مديري المدارس بسجلات التكليفات المعمول بها.

تفعيل حصة الريادة بالمدرس

وطالب أيضًا ضرورة تفعيل حصة الريادة بالمدرس بمختلف مراحل التعليم العام، والتي تستهدف تنمية شخصية الطلاب وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ولفت إلى أن هذه الحصة ستخصص أسبوعيًا لكل فصل، وستكون ضمن نصاب رائد الفصل، ولن يتم تكليفه بأي حصص احتياطية في نفس يوم الريادة.

اقرأ أيضا

خطة وزارة التعليم لسد العجز في المدارس قبل بداية العام الدراسي

قبل بداية العام الدراسي الجديد.. قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة