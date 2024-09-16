قبل بداية العام الدراسي الجديد.. قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة في العام الدراسي الجديد ويشمل القرار تعديل نظام تقييم الطلاب وتطبيق شروط جديدة للقيد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم لتنظيم التقويم التربوي في المرحلة الإعدادية وتحسين جودة التعليم وتطوير أساليب التقويم.

تفاصيل قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة

وبموجب اقرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة لن تُدرس اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادي، وهو إجراء يأتي ضمن تحديثات جديدة تطبيقها وزارة التربية والتعليم للعام د الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم

مواد النجاح والرسوب التي تضاف للمجموع

ومن ضمن قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة أيضًا تقييم الطلاب، قررت الوزارة حيث قررت وزارة التربية والتعليم تحديد درجات المواد الدراسية الأساسية التي تُضاف للمجموع، مثل اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم.

اللغة العربية والخط العربي 80 درجة على أربع فترات

اللغة الإنجليزية 60 درجة 2.5 فترة

الدراسات الاجتماعية 40 درجة 2 فترة

الرياضيات 40 درجة 3 فترات

العلوم 40 درجة 2 فترة

وزير التربية والتعليم

مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع

وقد قررت وزارة التربية والتعليم أيضًا تخصيص درجات محددة لكل مادة مع تحديد عدد الفترات المخصصة لتدريسها، بالإضافة إلى تحديد مواد النجاح والرسوب التي لا تُضاف للمجموع، مثل التربية الدينية والرياضية والفنية والموسيقية، مع تخصيص درجات محددة لكل مادة.

التربية الدينية 40 درجة

التربية الرياضية 20 درجة

التربية الفنية 20 درجة

التربية الموسيقية 20 درجة

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 20 درجة

ومن المقرر إدخال أنشطة اختيارية يختار منها الطلاب ما يتناسب مع ميولهم، دون إضافتها للمجموع، مما يتيح للطلاب فرصة ممارسة أنشطة متنوعة تنمي مهاراتهم الشخصية.

ويشمل القرار أيضًا تعديلات على الفترات الدراسية والدرجات المرتبطة بها في المدارس الرسمية والخاصة، مع تخصيص فترات إضافية لتدريب التربية الرياضية في المدارس الرياضية.

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