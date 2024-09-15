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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025

رسوم إعادة قيد الطلاب
رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025 ويتسأل الطلاب وأولياء الأمور عن ماهية هذه الرسوم التي ستفرض على الطلاب ومدة الغياب المتكررة حتى يفصل الطالب.

ويستعرض “الموجز” الإجابة على تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور بشأن رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025 بالإضافة إلى معرفة إذا كان الطالب سيحرم من الامتحانات بسبب الغيابات المتكررة.

الغرامات المفروضة
رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025

تفاصيل رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025

تتضمن رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025 أو الاستنفاد لعدد مرات الرسوب، دفع مبلغ مالي يُحدد حسب نوع المرحلة الدراسية، حيث يُطلب من الطلاب في المرحلة الثانوية العامة والفنية دفع رسوم إعادة قيد لتفعيل تسجيلهم مجددًا في المدارس.

فرضت وزارة التربية والتعليم رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025 بسبب الغياب المتكرر، و قيمة رسوم إعادة القيد هي 25 جنيهًا، وهي تتطبق على جميع الطلاب الذين تم  فصلهم نتيجة للغياب المتكرر دون عذر مقبول. 

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يشمل هذا القرار الطلاب في جميع أنواع المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتُعتبر هذه الرسوم جزءًا من الجهود المبذولة لضبط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على الالتزام بالحضور المنتظم. 

سداد رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025

تُدفع رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025 عند تقديم طلب إعادة القيد وتعتبر خطوة ضرورية لاستعادة حق الطلاب في متابعة دراستهم بعد فترة من الغياب والالتحاق بامتحاناتهم التي كانت معرضة للحرمان بسبب الغياب المتكرر.

وزارة التربية والتعليم
رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوي العام والفني 2025

كم يوم يفصل الطالب بسبب الغياب؟

يفصل الطالب بسبب الغياب في المرحلة الثانوية العامة والفنية  الذين يتجاوزون مدة غيابهم عن المدرسة 30 يومًا ويتم فصلهم نهائيًا، مما يمنعهم من دخول امتحانات العام الدراسي.

كم يسمح للطالب بالغياب؟

 تُفرض غرامة إنذار بقيمة 10 جنيهات على الطلاب الذين ينقطعون عن الحضور لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة دون تقديم عذر مقبول،  يتم فرض هذه الغرامة بشكل متكرر كلما تكرر انقطاع الطالب عن المدرسة.

أما في حالة استنفاد الطلاب لعدد مرات الرسوب المسموح بها، فإنهم يتحملون رسوم إعادة قيد قدرها 35 جنيهًا لاستكمال دراستهم، تُوجه جميع هذه الغرامات إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويتم سدادها عبر المنافذ الإلكترونية المتاحة لتسهيل الدفع على الطلاب وأولياء الأمور.

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