التعليم تقرر تفعيل حصة الريادة بالمدارس خلال بداية العام الدراسي الجديد 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار تفعيل حصة الريادة بالمدارس خلال بداية العام الدراسي الجديد 2025 والذي من المقرر أن يبدأ رسميًا يوم 21 سبتمبر 2024 حيث وجهت الوزارة تعليمات لمديري مديريات التربية والتعليم لتفعيل هذه الحصة في جميع المراحل التعليمية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن قرار تفعيل حصة الريادة بالمدارس خلال بداية العام الدراسي الجديد والتي أصدرته وزارة التربية والتعليم وفقًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف طبقًا لنص المادة 36 من القرار الوزاري رقم 12 لعام 2013، والكتاب الدوري رقم 2.

وزير التربية والتعليم

تفاصيل تفعيل حصة الريادة بالمدارس

جاء قرار تفعيل حصة الريادة بالمدارس خلال بداية العام الدراسي الجديد طبقًا أيضًا لكتاب رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية المكلف بأعمال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بشأن تطبيق تفعيل حصة الريادة بالمدارس في مختلف مراحل التعليم.

تطبيق حصة الريادة بالمدارس

وتطبق المدرسة حصة أسبوعية للريادة تكون ضمن نصاب رائد الفصل في الجدول المدرسي، ولا تتعدى الحصة الرابعة لممارسة نشاط اتحاد الطلاب داخل الفصل، كما يُمنع تكليف رائد الفصل بحصص احتياطية في يوم الريادة، ولا يجوز تكليفه بأكثر من مهمة ريادية واحدة في المدرسة، بالإضافة إلى متابعة حصة الريادة من خلال موجهي الاتحادات الطلابية والمستويات الإدارية العليا.

يختار مدير المدرسة أو الوكيل، باعتباره رائدًا عامًا للمدرسة، رائدًا لكل فصل من المدرسين الذين تتوفر فيهم مجموعة من الصفات وتتمثل في

الالتزام بالقيم الدينية والوطنية

الشعور بالمسؤولية

الإيمان بأهمية أنشطة الاتحادات الطلابية

والقدرة على القيادة والتوجيه

أن يكون الرائد قادرًا على غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلاب واستثمار الموارد البيئية المتاحة لخدمة أهداف التربية الشاملة.

وزير التربية والتعليم

قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا جديدًا يحدد مصير طلاب الصف الأول الإعدادي الذين سيعيدون العام الدراسي، حيث تم تعديل نظام التقييم وتطبيق شروط جديدة للقيد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024.

و يشمل القرار عدم تدريس اللغة الأجنبية الثانية للطلاب، بالإضافة إلى تحديد درجات المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، مثل اللغة العربية 80 درجة، الإنجليزية 60 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة.

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