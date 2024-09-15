التعليم تعلق علي تأجيل نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2026

هيكلة المرحلة الثانوية .. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشور مزعوم حول تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية حتى العام الدراسي 2025-2026. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

هيكلة المرحلة الثانوية

وأكد المركز الإعلامي، في بيان أصدره اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم قد نفت صحة تلك الأنباء بشأن تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية حتى العام الدراسي 2025-2026، وأوضحت أن المنشور المتداول هو مزيف وغير صادر عن الوزارة.



وزارة التربية والتعليم

وأضاف البيان أن وزارة التعليم لم تصدر أي قرارات بشأن تأجيل تنفيذ خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي من المقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. وتهدف هذه الخطة إلى إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي للمرحلة الثانوية وتوزيعه بشكل متوازن، وذلك لتخفيف العبء المعرفي على الطلاب.

وناشدت وزارة التعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، داعيةً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

كما طلب المركز الإعلامي من وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المعنية لتفادي نشر معلومات غير صحيحة تثير البلبلة.

وفي حال وجود شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن الإبلاغ عنها عبر أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تطوير المرحلة الثانوية في مصر هو جزء من سلسلة من الإصلاحات التعليمية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتجهيزه ليتماشى مع احتياجات العصر. المشروع يشمل عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تعزيز تجربة التعليم للطلاب وتطوير نظام التعليم بشكل عام. إليك نظرة عامة على بعض الجوانب الرئيسية للتطوير:

1. إعادة هيكلة المناهج الدراسية

إعادة تصميم المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية لتكون أكثر توازناً وشمولية، بحيث تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتخفف من العبء المعرفي.



توزيع المحتوى العلمي والمعرفي بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية، بحيث يسهل على الطلاب فهم واستيعاب المعلومات.

2. نظام التقييم

الانتقال من نظام الامتحانات التقليدية إلى نظام تقييم مستمر يتضمن تقييم الأداء الدراسي للطلاب على مدار العام بدلاً من الاعتماد على امتحانات نهائية فقط.

إدخال اختبارات معيارية لقياس مهارات الطلاب ومعرفتهم بشكل دقيق.

3. تطوير البنية التحتية

تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، من خلال إدخال أدوات وموارد تعليمية رقمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة في المدارس.

تحسين المرافق التعليمية وتجهيزها بأحدث الأدوات والتقنيات التي تدعم العملية التعليمية.

4. تدريب المعلمين

تقديم برامج تدريبية للمعلمين لرفع كفاءاتهم وتزويدهم بأحدث الأساليب والتقنيات التعليمية.

وضع نظام لتقييم أداء المعلمين وتقديم الدعم والتطوير المستمر لهم.

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