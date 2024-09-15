التعليم تكشف حقيقة إضافة مادة العلوم المتكاملة في أبواب منفصلة لثلاث مواد

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن ماهية مادة العلوم المتكاملة التي إضافتها وزارة التربية والتعليم ضمن المنهج الدراسي، والتي تجمع بين مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء في إطار واحد، مما يجعل الطلاب في حالة من الحيرة والقلق.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن ماهية مادة العلوم المتكاملة وإذا كانت تتضمن أبوابًا منفصلة لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء كما يشاع، حيث تهدف هذه المادة إلى تناول كل درس مفاهيم من مختلف فروع العلوم لتوفير رؤية متكاملة حول الثلاث مواد التي دمجتهم الوزارة لتصبح مادة واحدة.

مادة العلوم المتكاملة

هل مادة العلوم المتكاملة تتضمن أبوابًا منفصلة؟

وفي هذا الشأن، قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة أكدت أن مادة العلوم المتكاملة لا تتضمن أبوابًا منفصلة لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء كما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف زلطه أن مادة العلوم المتكاملة تتناول كل درس كمجموعة من المعارف المتكاملة التي تشمل جميع فروع العلوم، ويهدف هذا المنهج إلى تلبية الحاجة المتزايدة لتعليم الطلاب كيفية فهم العالم من حولهم بطريقة شاملة ومترابطة، من خلال ربط العلوم المختلفة مثل الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة وعلوم الأرض والفضاء.

ماهية مادة العلوم المتكاملة؟

وأشار متحدث وزير التربية والتعليم إلى المنهج يتناول فلسفة تعليمية تهدف إلى تعزيز فهم الطلاب العميق للعلوم، مع التركيز على كيفية استخدام المعرفة العلمية في مواجهة المشكلات والتحديات الواقعية.

مادة العلوم المتكاملة

ولفت متحدث وزرة التربية والتعليم إلى منهج مادة العلوم يُعد ككتلة متكاملة من المعارف التي تدعم بعضها البعض، مما يساعد الطلاب على تطبيق المعرفة العلمية في سياقات متعددة ويؤهلهم لمواجهة التحديات بطرق شاملة ومتعددة الجوانب.

أهداف تدريس منهج العلوم المتكاملة لطلاب الثانوي

يوفر المنهج للطلاب فرصة للتفاعل مع المفاهيم العلمية بشكل مباشر، مما يعزز فهمهم ويطور مهاراتهم في حل المشكلات.

يشجع المنهج الأنشطة المصممة لتطوير التفكير النقدي والعمل الجماعي، مما يعزز مهارات الطلاب في البحث والتجريب والاستكشاف والابتكار.

يهدف المنهج إلى إعداد جيل من الطلاب القادرين على التفكير النقدي والشامل، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل في مجالات الطاقة والبيئة والتكنولوجيا.

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