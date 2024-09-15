يتسأل الطلاب عن متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثالثة، حيث يتطلع الجميع إلى معرفة موعد إعلان النتائج بفارغ الصبر.

ويستعرض “الموجز” الإجابة للرد على تساؤلات الطلاب في متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 خاصةً بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، بدءًا من يوم السبت 14 سبتمبر إلى الثلاثاء 17 سبتمبر من الشهر نفسه.

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

وللرد على السؤال متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 فمن المتوقع أن تُعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة من غلق موقع التنسيق الإلكتروني، وهذا يعني أن الطلاب سيحصلون على نتائجهم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني واختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة من هنــــــــــــا

الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري المتوفر في استمارة النجاح.

الضغط على "التالي" لعرض نتيجة التنسيق الخاصة بالطالب.

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني

وبعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 سيبدأ بعدها الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب، لإعادة توزيع الطلاب في كليات ومعاهد قريبة من أماكن إقامتهم، وذلك لضمان حصولهم على فرصة تعليمية أقرب إلى منازلهم.

متى يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2024؟

بدأ بالفعل تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني بالأمس السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، حيث توفر وزارة التعليم العاليم موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط الرسمي من هنـــــــــــا.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الثالثة، لكلا الشعبتين العلمية والأدبية بنسبة 50%.

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