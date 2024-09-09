لطلاب الثانوية العامة.. الآن لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024 لتمكين طلاب المرحلتين الأولى والثانية من معرفة نتائج تحويلاتهم بين الكليات المختلفة، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير العملية التعليمية وإتاحة الفرصة لتعديل الترشيحات وفقًا لرغباتهم.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024 والتي تسمح مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب بتحويل مسارهم بين الكليات بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للدرجات المطلوبة.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط هنـــــــــــا ولمعرفة كيفية الحصول على النتيجة يمكنك اتبع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

اختيار أيقونة تنسيق خدمات الثانوية العامة من بين الأيقونات المتاحة.

الانتقال إلى صفحة جديدة واختيار أيقونة نتائج التنسيق التي تحمل عبارة الآن نتيجة تقليل الاغتراب.

تحديد نوع الشهادة واختيار مدارس الثانوية العامة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وهي رقم الجلوس، الرقم السري، والرقم التأكيدي.

الضغط على "عرض النتيجة" لمعرفة نتيجة التحويل، سواء كانت بالقبول أو الرفض.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

من المتوقع أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2024 خلال أيام قليلة خاصة بعد إغلاق باب التحويلات حيث تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراجعة الطلبات وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثانية

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الثانية من خلال موقع بوابة مصر الرقمية أو من موقع التسبيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــا.

من المتوقع أن بدء تسجيل المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2024 بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، وستتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الثالثة والتي ينتظرها طلاب الدور الثاني بفارغ الصبر للالتحاق بالكليات.

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إليك موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 رسميا