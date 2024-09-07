إليك موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 رسميا

يعد رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 من بين الكلمات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل، حيث يتطلع الطلاب إلى معرفة نتائج طلباتهم للتحويل من الكلية التي تم ترشيحهم إليها إلى الكلية التي يفضلونها، هذا يأتي بعد انتهاء فترة تسجيل رغبات التحويل وفقًا لقواعد مكتب تنسيق الجامعات المصرية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر الرابط المخصص، والذي سيتم تفعيله بعد إعلان النتائج رسميًا. وللاستعلام، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط المتاح (من هنا).

اختيار أيقونة "خدمات الثانوية العامة".

تحديد خدمة "تقليل الاغتراب" أو "التحويل من كلية إلى أخرى".

إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري.

إدخال بيانات الطالب بدقة.

الضغط على "استعلام" لظهور نتيجة التحويل، والتي قد تكون قبول في الكلية المطلوبة أو رفض.



موعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب

تُعلن نتائج تقليل الاغتراب وفقًا لقواعد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون 48 ساعة من إغلاق باب تسجيل رغبات الطلاب. يتم التفضيل بين الطلاب بناءً على مجموعهم الكلي في الثانوية العامة، وتوافر الأماكن في الكلية المطلوبة، بالإضافة إلى اجتياز الشروط الخاصة بها، مثل امتحان القدرات، وقرب الكلية من محل سكن الطالب.

يهدف نظام تقليل الاغتراب إلى تقليل مشقة التنقل والابتعاد عن الأهل، مما يساعد في تخفيف التوتر النفسي للطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية.

شروط تقليل الاغتراب 2024

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط “تقليل الاغتراب” لعام 2024 ما يلي:

أولاً: التحويل المناظر الذي يجب أن يكون الطالب ضمن الحدود الدنيا للقطاع الذي يتبع له.

ثانياً: التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها.

ثالثاً: يجب على الطلاب الالتزام بالقواعد المحددة للتوزيع الجغرافي.

رابعاً: يجب على الطلاب إجراء التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولا تُقبل التحويلات الورقية.



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