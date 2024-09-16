الآن.. رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

يتساءل الطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني والرابط الرسمي عبر موقع وزارة التربية التعليم لمعرفة نتيجة المواد التي أردوا تعديلها نظرًا لتشككهم في وجود أخطاء بتوزيع الدرجات أو حسابها.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني التي تتيحها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي ويمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الاستعلام عنها أو تقديم طلب التظلم الآن.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

متى تظهر نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني عبر موقعها الإلكتروني الآن ويمكنك الاستعلام عنها في أي وقت كما أتاحت أيضًا تقديم التظلم على المواد التي يريد الطالب تعديلها.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــــــا ويمكنك أيضًا إالى الاطلاع على الفيديو التوضيحي قبل الدخول والاستعلام عن النتيجة من هنا.

طريقة تسجيل نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب التسجيل في نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني بعد دفع رسوم قدرها 300 جنيه لكل مادة عبر مراكز الدفع البنكي المخصصة مثل البريد المصري، وفوري، وEgyPay، وسداد، وضامن ،وأمان ومصاري وبيي، وممكن وطلقة، وموجة وخالص موبايل، وأموال.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس

بعد دفع الرسوم، يجب على الطلاب الدخول إلى رابط نتيجة التظلمات برقم الجلوس واختيار المواد التي يرغبون في التظلم بشأنها، كما يتعين عليهم متابعة الموقع بانتظام لمعرفة مواعيد ومواقع الاطلاع ونتائج طلباتهم.

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، تقدم 97,002 طالبًا، حضر منهم 96,946، ونجح 86,200، بنسبة نجاح 88.92%، في شعبة علمي علوم حضر 57,236 من أصل 57,274، ونجح 51,036، بنسبة 89.17%، أما علمي رياضة حضر 9,895 من أصل 9,907، ونجح 8,669، بنسبة 87.61%.

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