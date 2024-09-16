تفاصيل واقعة وفاة معلم دير مواس على يد مدير الإدارة وهذا رد الوزارة ونقابة المعلمين

أثارت وفاة معلم دير مواس يدعى إسماعيل حلمي بمحافظة المنيا إثر خلاف مع مدير إدارة دير مواس التعليمية حالة من الصدمة والتعاطف بين المعلمين والأهالي، بعد انتشار تفاصيل الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يكشف "الموجز" تفاصيل وفاة معلم دير مواس إسماعيل حلمي بسبب قرارات مدير إدارة دير مواس التعليمية بعزله من منصبه كمدير مدرسة وإعادته لوظيفة مدرس إعدادي في مدرسة بني سالم، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية ووفاته.

وفاة معلم دير مواس

سبب وفاة معلم دير مواس

وبدأت القصة عندما قرر مدير إدارة دير مواس التعليمية بمحافظة المنيا فجأة نقل معلم دير مواس إسماعيل حلمي من منصبه كمدير للتعليم الإعدادي والثانوي إلى وظيفة مدرس إعدادي في مدرسة بني سالم مع توجيه إهانة شديدة للمعلم أمام زملائه خلال اجتماع رسمي حيث أعلن القرار أمام الحضور، مما أحدث إحراجًا كبيرًا له.

تفاصيل واقعة تعرض معلم دير مواس بأزمة قلبية

لم يتحمل المعلم إسماعيل حلمي الإهانة التي تعرض لها، مما أثر عليه بشكل كبير، وبعد وقت قصير من الاجتماع، تعرض لأزمة قلبية حادة، وتوفي على الفور، وكانت روايات زملائه تؤكد أن الأزمة القلبية جاءت نتيجة الضغط النفسي والإهانة التي تعرض لها خلال الاجتماع بسبب مدير إدارة دير مواس التعليمية بالمنيا.

وفاة معلم دير مواس

وقفة احتجاجية لوفاة معلم دير مواس

وعقب وفاة معلم دير مواس نظم زملاؤه وقفة احتجاجية تطالب بالتحقيق مع مدير الإدارة التعليمية بالمنيا واستبعاده من منصبه كعقوبة على تصرفه، وطالب المحتجون بالتحقيق في الواقعة واستعادة حقوق المعلم الفقيد.

إنهاء تكليف مدير إدارة دير مواس

وفي استجابة لمطالب المحتجين، قرر الدكتور علي عبد السلام رجب، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء تكليف مدير إدارة دير مواس وإحالته للتحقيق، وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ استمع خلاله مسؤولو النقابة الفرعية للمعلمين بملوي ودير مواس إلى شهادات زملاء المعلم المتوفي، ورفع تقرير مفصل بشأن الحادث إلى مدير المديرية.

موقف نقابة المعلمين

وفي هذا السياق، نعت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، وفاة معلم دير مواس إسماعيل حلمي، وأكدت أن وفاة المعلم جاءت نتيجة الإهانة التي تعرض لها، وتعهد نقيب المعلمين بالعمل على استعادة حقوق الفقيد عبر القنوات القانونية.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة محاسبة مدير الإدارة على تصرفه، كما بضرورة دعم أسرة الفقيد وتلبية طلباتهم، مع سرعة صرف مستحقات المعلم المالية.

رد وزارة التربية والتعليم على وفاة معلم دير مواس

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن ردًا على وفاة معلم دير مواس والذي رحل بسبب إهانة مدير إدارة دير مواس التعليمية بالمنيا.

اقرأ أيضًا

آخر يوم.. رابط تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. ننشر الرابط وخطوات الاستعلام