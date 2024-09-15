تعليم النواب : كرامة المعلم خط أحمر ووفاة معلم المنيا تتطلب الإحالة للمحاكمة

وفاة معلم المنيا .. قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن كرامة المعلم خط أحمر ولا يمكن السماح بأن يتم التعدي اللفظي علي أي موظف حكومي وخاصة المعلم بما يمثلة من قيمة أدبية في الدولة وهو ما يتطلب أن يكون التعامل مع المعلم وفقا لما تقتضيه الضوابط الوظيفية الحاكمة.

برلمانية : وفاة معلم المنيا تتطلب إحالة المتسبب إلي المحاكمة

وأضافت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، في تصريح خاص لـ “الموجز” إن وفاة معلم المنيا تتطلب إحالة المتسبب إلي المحاكمة مشيرة إلي أنه غير مسموح غير مسموح بالإهانة في الاجتماعات الحكومية

وأوضحت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أن القانون توجد به آليات تضمن محاسبة كل مسئول يتجاوز في حق الموظفين أو المواطنين مشيرة إلي أن واقعة وفاة معلم المنيا يجب أن تكون درسا لكل مسئول يتجاوز بحق زملائه في العمل

وتابعت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أن من تسبب في وفاة معلم المنيا يجب أن يتم إحالته للقضاء وأن القانون يجب أن يكون هو الفيصل في تحديد المخطئ ومحاسبته .

جيهان البيومي

جدير بالذكر لجنة التعليم في مجلس النواب المصري تلعب دورًا حيويًا في تحسين وتطوير نظام التعليم في البلاد. اختصاصات اللجنة تشمل مجموعة من المهام التي تساهم في تعزيز جودة التعليم وضمان تحقيق أهداف السياسات التعليمية.

وفيما يلي أبرز اختصاصات لجنة التعليم في مجلس النواب المصري:

مراجعة وتقييم السياسات التعليمية من خلال تحليل وتقييم السياسات والتشريعات المتعلقة بالتعليم لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم.

مراقبة تنفيذ القوانين عبر متابعة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم والتأكد من تطبيقها بفعالية.

دراسة مشروعات القوانين من خلال مراجعة ومناقشة مشروعات القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالتعليم قبل تمريرها إلى مجلس النواب للتصويت.

تقديم التوصيات عبر تقديم التوصيات بشأن تحسين السياسات التعليمية، وتطوير المناهج، وتعزيز جودة التعليم في المدارس والجامعات.

بحث قضايا التعليم من خلال دراسة القضايا والمشاكل المتعلقة بالتعليم، مثل قضايا التمويل، البنية التحتية، والتوظيف في قطاع التعليم، والعمل على إيجاد حلول لها.

مراجعة الميزانيات عبر فحص الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم، والتأكد من توزيعها بشكل عادل وفعّال، وضمان استخدامها في تحسين جودة التعليم.

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