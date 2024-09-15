تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. ننشر الرابط وخطوات الاستعلام

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. ارتفعت عمليات البحث بين الطلاب للحصول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات يوم الخميس، 12 سبتمبر.

ومن المتوقع وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” أن يُعلن مكتب التنسيق الإلكتروني عن نتيجة التنسيق في الساعات القليلة المقبلة.

للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يمكنكم زيارة الرابط المتاح على الموقع الإلكتروني عند الإعلان الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024:



زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــــا.

اختيار خدمة "تنسيق الدبلومات الفنية 2024".

الضغط على خيار "نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال الرقم السري.

النقر على زر "عرض".

ستظهر بطاقة الترشيح التي تحتوي على كافة بيانات الطالب ونتيجة التنسيق.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2024 هي كما يلي:

للنظام الثلاث سنوات:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الزراعية): 60% فأكثر.

لنظام الخمس سنوات:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الخدمة الاجتماعية): 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الزراعية): 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو، المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

وفي سياق أخر أنواع الدبلومات الفنية:

الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات:

التخصصات:



التجاري: يشمل تخصصات مثل المحاسبة، إدارة الأعمال، والتجارة الدولية.



الصناعي: يشمل تخصصات مثل الميكانيكا، الكهرباء، والإلكترونيات.



السياحة والفنادق: يشمل تخصصات مثل إدارة الفنادق، إدارة السياحة، وإرشاد السياحة.



الزراعي: يشمل تخصصات مثل الإنتاج الزراعي، تكنولوجيا الزراعة، وإدارة المزارع.

الدبلوم الفني نظام الخمس سنوات:

المعاهد الفنية المتوسطة:





التجاري، السياحة والفنادق، الصناعي، الخدمة الاجتماعية: تقدم برامج تعليمية أعمق في هذه المجالات، وتجهيز الطلاب للتعامل مع المهام الأكثر تعقيداً.



المدارس المتقدمة تتضمن تخصصات إضافية في المجالات ذاتها ولكن بتعمق أكبر.

التسجيل والتنسيق:

بعد انتهاء الدراسة، يتعين على الطلاب تقديم رغباتهم للالتحاق بالمعاهد أو الكليات من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني. يتم تحديد القبول بناءً على المجموع النهائي ومعدل الدرجات.

الحد الأدنى للقبول:

للتعليم الفني نظام الثلاث سنوات عادةً ما يكون الحد الأدنى للقبول حوالي 60%، ولكن قد يختلف من عام إلى عام بناءً على عدد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة.



للتعليم الفني نظام الخمس سنوات أيضاً حوالي 60% أو أكثر، وفقاً لمتطلبات كل معهد أو كلية.

الفرص بعد التخرج:

يُؤهل التعليم الفني الطلاب لشغل وظائف في القطاعات المختلفة حسب تخصصاتهم.



يمكن للطلاب أيضاً متابعة التعليم في المعاهد العليا أو الجامعات الفنية لتحسين فرصهم الوظيفية.

الدبلومات الفنية توفر مسارات متعددة للطلاب الذين يفضلون التخصص في مجالات معينة، وهي تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق النجاح المهني والأكاديمي.

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