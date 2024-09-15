بالرابط الرسمي.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات التي انتهت في 12 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يعلن مكتب التنسيق الإلكتروني عن النتائج خلال الأيام القادمة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى معرفة الرابط الرسمي للاستعلام عنها وخطوات الحصول عليها بسهولة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بعد إعلاق باب تسجيل رغبات الدبلومات الفينة بـ 72 ساعة حيث أغل التسجيل بالفعل يوم 12 سبتمبر الماضي وينتظر الطلاب إعلان النتيجة خلال هذا الأسبوع.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وبعد معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 يجب على الطلاب الحصول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والذي ينتظره طلاب الدور الثاني للالتحاق بالكليات المتاحة والتي سجلوا فيها عبر موقع التنسيق الإلكتروني ولمعرفة النتيجة أدخل هنــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق.

اختر خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وبعد ذلك اختر خدمة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

أدخل رقم الجلوس والرقم السري، ثم اضغط على عرض لرؤية نتيجتك.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الشهادات الفنية للحصول على نتائج اختبارات القدرات أو نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والحد الأدنى للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 96.92%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.85%

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا، طريق سقارة الهرم 96.85%

معهد فني صحي الزقازيق 96.78%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.71%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.64%

معهد فني صحي إمبابة 96.57%

القاهرة العالي للهندسة بالتجمع الأول، القاهرة الجديدة 96.50%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 96.49%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب، الإسكندرية 96.42%

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