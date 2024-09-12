نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. اعرف الموعد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. تعتبر من أهم المراحل التي ينتظرها طلاب التعليم الفني في مصر، حيث تحدد مصيرهم في الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

وتتيح هذه المرحلة للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات فرصة متابعة التعليم الجامعي ولهذا زاد البحث خلال الساعات الماضية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ويواصل طلاب الشهادات الفنية، في تسجيل رغباتهم بتنسيق الدبلومات الفنية 2024، للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد، لذا نجد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب لمعرفة كل التفاصيل عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وكتابة الرغبات ليتمكنوا من التسجيل قبل انتهائه.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي، تفاصيل نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024وموعد الإعلان عنها وكان مكتب التنسيق قد سبق وكشف عن كيفية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" وهى:-

كيفية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق بالضغط هنا تحديد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية). يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

كما نتناول معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والتي جاءت كالتالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب زيارة موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق. يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به. بعد إدخال البيانات سيتم عرض نتيجة التنسيق المتاحة للطالب.

تنسيق الدبلومات الفنية

ومن المقرر أنه سينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2024، مساء اليوم الخميس 12 سبتمبر، وفقا للمعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكن أمام الطلاب الفرصة طوال اليوم لتابعة التسجيل، وبعدها سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

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