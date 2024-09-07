تفاصيل وخطوات تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لحجز موعد اختبارات القدرات

يختتم غدًا الأحد، موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لدخول الكليات، والتي بدأت من يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الأحد 8 سبتمبر 2024.



تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

وتقدم الموجز لمتابعيها التفاصيل حيث تُعقد اختبارات القدرات لـ “ طلاب الدبلومات الفنية ” في الكليات المعنية من السبت 7 سبتمبر 2024 إلى الاثنين 9 سبتمبر 2024.

الكليات التي تشترط اجتياز طلاب الدبلومات الفنية اختبارات القدرات:



كليات الفنون الجميلة في جامعات حلوان، الإسكندرية، المنيا، وجنوب الوادي بالأقصر (فنون فقط).



كليات الفنون التطبيقية: في جامعات حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، وطنطا.

شروط التقدم لاختبارات القدرات:

يُسمح لـ طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين على دبلومات فنية متقدمة أو معاهد فنية (صناعية) التقدم لاختبارات القدرات بشرط أن يكونوا حاصلين على نسبة 75% على الأقل من المجموع الكلي.

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلًا على المؤهل في عام 2024.

خطوات تسجيل الطلاب لحجز موعد اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية، أو كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية.

التحقق من صحة البيانات وعرض أنواع اختبارات القدرات المتاحة.

اختيار اختبارات القدرات المرغوب في أدائها.

سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط.

طباعة إيصال يتضمن أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات.

يجب على طلاب الدبلومات الفنية الالتزام بأداء الاختبارات في الكلية الواقعة ضمن نطاق توزيعهم الجغرافي، ولن يتم قبول أي اختبارات خارج هذا النطاق. كما يجب ملاحظة أن نتائج اختبارات القدرات تُدخل مباشرة في نظام التنسيق الإلكتروني ولن تُقبل أي نتائج أخرى بعد إغلاق الموقع.

تعتبر الدبلومات الفنية من الأنظمة التعليمية الهامة في مصر، حيث تقدم تعليماً مهنياً وتخصصياً يلبي احتياجات سوق العمل. تشمل الدبلومات الفنية مجموعة من التخصصات التي تساعد الطلاب على اكتساب مهارات عملية وعلمية في مجالات متنوعة. إليك نظرة عامة على الدبلومات الفنية في مصر:

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