آخر يوم.. رابط تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024

من المقرر أن يغلق مكتب التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024 اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري في الساعة السابعة مساءً، لذلك يتسأل الطلاب عن طريقة التسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024 اليوم بالإضافة إلى معرفة موعد ظهور النتيجة لالتحاق الطلاب بالكليات المتاحة والتي سجلوا فيها رغباتهم وطريقة الحصول عليها.

لينك تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024

قبل أن ينتهي اليوم تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024 يمكنك الدخول عبر لينك موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط هنـــــــــــــا من خلال كتابة الرقم السري والبيانات واختيار الكليات المتاحة للطلاب.

تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024

خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

الدخول على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية من هنـــــــــا

اختار تسجيل الرغبات

وبعد ذلك امتب الرقم السري الخاص بك

وانتظر النتيجة حتى موعد ظهورها

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بعد غلق باب الرغبات بـ 72 ساعة ولم يعلن الأزهر الشريف أو التعليم العالي عن موعد الحصول على النتيجة ومن المقرر أن يحصل عليها الطلاب خلال الأسبوع الحالي.

تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2024

الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية

القاهرة معامل الهندسة، الزراعة، معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

الإسكندرية كليات الآداب، العلوم، الهندسة، المدينة الجامعية، التربية الرياضية (بنين)، التربية.

دمنهور معامل كلية التجارة، التربية، الطب البيطري، العلوم.

عين شمس معامل الحاسبات، الآداب، كلية البنات بمصر الجديدة، الهندسة بالعباسية، المدينة الجامعية بالعباسية.

أسيوط معامل الحاسب الآلي بكلية الآداب وقطاع (1).

طنطا معمل المكتبة المركزية بكلية الصيدلة.

الزقازيق معامل الحاسبات المركزية.

المنصورة وحدة الخدمات الإلكترونية، كلية التربية، كلية الصيدلة.

دمياط قاعة التنسيق الإلكتروني، كلية التربية النوعية، كلية الفنون التطبيقية.

بني سويف معامل كلية الإعلام، تكنولوجيا المعلومات، الحاسبات.

حلوان المعمل المركزي، معامل كلية الهندسة بالمطرية وحلوان، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية.

المنيا معامل كلية دار العلوم، التربية الرياضية، المدينة الجامعية.

قناة السويس مركز تطوير التعليم الجامعي.

المنوفية مجمع الكليات بشبين الكوم.

السادات إدارة الجامعة.

جنوب الوادي معامل التطوير، قاعة المؤتمرات، نادي التكنولوجيا.

الفيوم معامل الهندسة، الزراعة، العلوم.

بنها معامل كلية التجارة، الزراعة بمشتهر.

سوهاج معمل مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب، مدرجات التجارة.

كفر الشيخ معامل كلية التربية النوعية.

بورسعيد معامل كلية التربية النوعية، الهندسة.

السويس معامل كلية الآداب والعلوم.

مرسى مطروح معمل كلية التربية.

الوادي الجديد معمل الرياضيات بكلية التربية.

العريش معمل كلية التربية.

أسوان معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحارى.

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