بالدرجات.. تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024

تصدرت مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إغلاق باب تسجيل رغبات الطلاب بنين وبنات في كافة الشعب الدراسية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024 حيث جاءت كليات القمة لطلاب شعبة علمي علوم، مثل الطب والصيدلة والهندسة، بزيادات طفيفة مقارنة بالعام الماضي.

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024

وتشمل مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024 في كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 625 درجة بنسبة 96.15%، في حين كانت الحد الأدنى لكلية طب دمياط بنات 620 درجة بنسبة 95.38%.

مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

أما بالنسبة لشعبة الأدبي، فقد شهدت الكليات الأدبية في مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024 أدبي مثل كلية الدراسات الإسلامية والعربية صحافة وإعلام بنات قبولًا بمجموع 553 درجة بنسبة 85.08%.

كما استمرت كلية الشريعة والقانون في استقطاب عدد كبير من الطلاب، حيث بلغ الحد الأدنى من مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024 للالتحاق بها 541 درجة بنسبة 83.30%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات

على صعيد متصل، تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات تتقبل كلية العلوم بجامعة الأزهر بالقاهرة بنات مجموع 577 درجة بنسبة 88.77%، بينما انخفض الحد الأدنى لكلية التمريض إلى 586 درجة بنسبة 90.15%.

مؤشرات تنسيق الثانوية الازهرية 2024

ما هو تنسيق الثانوية الأزهرية؟

كلية طب أسيوط بنات 616 درجة بنسبة 94.77%.

كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 615 درجة بنسبة 94.62%.

كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 607 درجة بنسبة 93.38%.

كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 591 درجة بنسبة 90.92%.

كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 586 درجة بنسبة 90.15%.

كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 577 درجة بنسبة 88.77%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية صحافة وإعلام بنات 553 درجة بنسبة 85.08%.

كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 541 درجة بنسبة 83.30%.

كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 531 درجة بنسبة 81.85%.

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