بالتفاصيل.. تعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني

أعلنت وزرة التربية والتعليم مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني يومًا إضافيًا ليستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر بدلًا من يوم الإثنين الموافق 16 من الشهر نفسه.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للطلاب الناجحين بالدور الثاني، لسرعة الالتحاق بالكليات المتاحة قبل بداية العام الدراسي الجديد وفقًا للخريطة الزمنية للجامعات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الثاني

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني أن الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الثاني يصل إلى 205 أي بالدرجات المئوية يصل إلى 50% ويتوفر للطلاب حتى الآن 52 كلية ومعهد يمكن الالتحاق بها خاصة كليات التعليم التبادلي المتاحة.

كليات المرحلة الثالثة 2024 الموجز

يوفر الموجز كافة التفاصيل عن كليات المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني والذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية بسبب رسوبهم في بعض المواد التي تأهلهم للنجاح في الدور الثاني لذلك ننشر لكم تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للطلاب الناجحين بالدور الثاني.

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