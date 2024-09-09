مصاريف المرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية..«قبل بداية العام الدراسي الجديد»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والتي تختلف حسب المرحلة الدراسية، وتأتي هذه التفاصيل في ظل اهتمام كبير من أولياء الأمور بالتعرف على تكاليف التعليم في المدارس الحكومية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل مصروفات المدارس الحكومية

المرحلة الابتدائية:

الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي: 312 جنيهاً لكل صف.

المرحلة الإعدادية:

الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي: 212 جنيهاً لكل صف.

المرحلة الثانوية:

مصاريف المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية

الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي: 527 جنيهاً لكل صف.

التعليم الفني:

جميع الصفوف الدراسية في التعليم الفني: 205 جنيهات.



طرق سداد مصاريف المدارس الحكومية

يمكن لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية من خلال مكاتب البريد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، باستخدام الرقم القومي للطالب المدون في شهادة الميلاد.

فئات الإعفاء من مصاريف المدارس الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات التي يمكنها الاستفادة من الإعفاء من المصروفات، وهي:

الطلاب اليتامى: تقديم صورة من شهادة وفاة الأب.

أبناء شهداء الثورة.

أبناء برنامج تكافل وكرامة: تقديم خطاب من الشؤون الاجتماعية يثبت استحقاق الأب أو الأم للبرنامج، مرفقاً بصورة فيزا الصرف.

أبناء ذوي الهمم: تقديم صورة من كارت الخدمات المتكاملة للأب أو الأم.

يُرجى ملاحظة أن الإعفاء لا يشمل الرسوم المقررة بموجب القوانين.

تعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل إجراءات السداد وتوفير الدعم للفئات المستحقة، في إطار حرصها على تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2025.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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