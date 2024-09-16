تعرف على⁩ موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. إليك التفاصيل

في غضون ساعات قليلة، سيغلق مكتب التنسيق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات لعام 2024، ومع اقتراب هذه اللحظة، يتزايد بحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة التنسيق، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق التسجيل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وفقًا لما جرى عليه في المرحلتين الأولى والثانية، من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثالثة يوم الخميس أو الجمعة المقبلين عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق، يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الرسمي الذي سيتم تفعيله فور الإعلان.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2024

في سياق متصل، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الثالثة للإسراع بتسجيل رغباتهم، مشيرة إلى أن اليوم، الاثنين 16 سبتمبر 2024، هو آخر موعد للتسجيل حتى الساعة الرابعة عصرًا.

تمديد فترة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، تمديد فترة التسجيل للمرحلة الثالثة ليوم إضافي، بعدما كان من المقرر إغلاق باب التسجيل أمس الأحد. جاء هذا القرار حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني والذين لم يتمكنوا من إتمام التسجيل الإلكتروني.

التسجيل الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي من خلال الضغط هنا.

متاح لكليات القمة في تنسيق 2024

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن بعض كليات القمة لا تزال متاحة لطلاب المرحلة الثالثة الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني. ويبلغ عدد الطلاب المستحقين للتسجيل في هذه المرحلة 86,200 طالب وطالبة من إجمالي 96,946.

تفاصيل التسجيل للمرحلة الثالثة 2024

أوضحت وزارة التعليم العالي، أن التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثالثة مفتوح للطلاب الناجحين في الدور الثاني حتى اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية .. قرارت وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد .. فرص عمل لـ معلمي الحصة في المدارس لسد العجز



تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2024