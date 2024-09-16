ننشر خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تصدرت محركات البحث نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في الفترة الأخيرة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج الرسمية، إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عبر الخطوات التي ينشرها موقع “الموجز”:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني حيث يمكن للطلاب زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق من خلال الرابط الذي سيتم نشره لاحقًا.

الضغط على خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 من خلال البحث عن قسم خاص بتنظيم الدبلومات الفنية في الموقع.

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 اختر الخيار المناسب لعرض نتائج التنسيق.

كتابة رقم الجلوس حيث يجب علي الطالب إدخال رقم جلوسك الذي استخدمته في امتحانات الدبلومات الفنية.

كتابة الرقم السري من خلال إدخال الرقم السري المخصص لك.

الضغط على كلمة عرض عبر الضغط على زر عرض لتظهر لك نتيجة التنسيق.

ستظهر لك بطاقة الترشيح التي تحتوي على كافة بيانات الطالب والنتيجة النهائية للتنسيق.



تنسيق الدبلومات الفنية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

سيتم توفير الرابط الرسمي لنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 حالما يتم الإعلان عن النتائج، ويمكنك العثور عليه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2024



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية للعام 2024، وهي كما يلي:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات:



التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الزراعية: الحد الأدنى 60% فأكثر.



الحدود الدنيا للشهادات الفنية نظام 5 سنوات:



دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة: التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الخدمة الاجتماعية: الحد الأدنى 60% فأكثر.



دبلوم المدارس المتقدمة: التجارية، السياحة والفنادق، الصناعية، الزراعية: الحد الأدنى 60% فأكثر.



دبلوم السالزيان الدون بوسكو، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

جدير بالذكر أن الدبلومات الفنية في مصر هي نوع من التعليم الفني الذي يُعنى بتدريب الطلاب على مهارات محددة في مختلف المجالات، ويعتبر هذا النوع من التعليم من الأمور الأساسية لتأهيل الشباب لسوق العمل. تنقسم الدبلومات الفنية في مصر إلى عدة أنواع، بناءً على النظام والمجال.

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