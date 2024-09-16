نشرة الموجز التعليمية ..موعد انتهاء اختبارات المتقدمين إلي وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية .. تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. ننشر الرابط وخطوات الاستعلام

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

موعد انتهاء اختبارات المتقدمين إلي وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية



وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية .. يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إجراء امتحانات المتقدمين لـ وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم.

وبدات امتحانات وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، ستستمر حتى يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 وذلك وفقا لما اطلعت عليه الموجز .



محاور الاختبارات الإلكترونية

تتضمن الاختبارات الخاصة بـ وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية عدة محاور رئيسية:



الكفايات السلوكية حيث يتم تقييم القدرات السلوكية العامة للمتقدمين، والتي تعتبر أساسية لأي وظيفة في الجهاز الإداري للدولة.



يتم اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية للمتقدمين في وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية للتأكد من إلمام المتقدمين بالمهارات اللغوية المطلوبة.



الكفايات المعرفية والتكنولوجية حيث يشمل هذا المحور فهم المتقدمين للمشروعات القومية والدور التكنولوجي في الدولة.



الكفايات التربوية وهو اختبار يركز على المعرفة التربوية الأساسية اللازمة للعمل كمعلم.



الكفايات الشخصية من خلال تقييم المهارات الشخصية للمتقدمرين إلي وظائف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية التي تسهم في الأداء الجيد في مهنة التعليم.





الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، يجب على المتقدمين اتباع التعليمات التالية:



الحضور مبكرًا حيث يجب الوصول إلى مكان الامتحان قبل موعده بساعة على الأقل.



تقديم المستندات حيث ينبغي يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بالاختبار.



ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة مطلوب، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية للحماية من الأمراض.



عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية حيث يُمنع إدخال الهواتف المحمولة، السماعات، وأي أجهزة اتصالات إلى قاعات الامتحان، حتى لو كانت مغلقة.



تسليم المتعلقات حيث يجب تسليم كافة المتعلقات الشخصية إلى حجر الأمانات قبل دخول القاعات.

تأكيد الدعم من رئيس الجهاز

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يواصل دعم جهود وزارة التربية والتعليم في إصلاح منظومة التعليم. وبيّن أن اختيار المعلمين الأكفاء هو أحد أهم عوامل تحسين التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا لاختيار أفضل المرشحين للمساهمة في تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. ننشر الرابط وخطوات الاستعلام



تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. ارتفعت عمليات البحث بين الطلاب للحصول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات يوم الخميس، 12 سبتمبر.

ومن المتوقع وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” أن يُعلن مكتب التنسيق الإلكتروني عن نتيجة التنسيق في الساعات القليلة المقبلة.

للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يمكنكم زيارة الرابط المتاح على الموقع الإلكتروني عند الإعلان الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024:



زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــــا.

اختيار خدمة "تنسيق الدبلومات الفنية 2024".

الضغط على خيار "نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال الرقم السري.

النقر على زر "عرض".

ستظهر بطاقة الترشيح التي تحتوي على كافة بيانات الطالب ونتيجة التنسيق.

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