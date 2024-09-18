رابط متوفر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بالدرجات

تصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024 محركات البحث بعد انتهاء تسجيل رغبات الطلاب وقد أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تم تمديد فترة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة ليوم إضافي.

و أفاد مكتب التنسيق في تصريح اطلعت عليه “الموجز” أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة لكلا الشعبتين، العلمية والأدبية، هو 50%. وقد بلغ عدد الطلاب في الشعبة العلمية 100561 طالبًا، بينما وصل عدد طلاب الشعبة الأدبية إلى 20976 طالبًا، بإجمالي 121537 طالبًا وطالبة ناجحين.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

في المرحلة الثالثة، تتوفر عدة كليات لطلاب الشعبة العلمية رياضة، منها:

كلية التربية (عام، تعليم ابتدائي، طفولة).

مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة.

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق أدبي: لطلاب الشعبة الأدبية، تشمل الكليات المتاحة في الدور الثاني:

كلية التربية الرياضية في معظم المحافظات (الحد الأدنى للقبول العام الماضي كان 205 درجات).

كلية خدمة اجتماعية بنظام الانتساب.

كلية تربية نوعية.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق.

كلية اقتصاد منزلي.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة: من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء تسجيل الرغبات. سيقوم مكتب التنسيق بفرز الرغبات وإعلان الترشيحات.

موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب: تبدأ هذه المرحلة بعد إعلان نتائج التنسيق، لضمان الانتهاء منها قبل بدء العام الجامعي الجديد نهاية الشهر الحالي.

رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق: يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة المرحلة الثالثة باستخدام الرقم السري ورقم الجلوس عبر الضغط هنــــــــا.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني. اختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة". الضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024". إدخال رقم الجلوس والرقم السري. الضغط على "التالي" لعرض النتيجة.

الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم 2024:

تشمل الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني في الشعبة العلمية، على سبيل المثال:

تربية نوعية المنصورة.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش.

تربية (طفولة) في سوهاج والوادي الجديد.

معهد طيبة العالي لعلوم الحاسب.

معاهد فنية متاحة:

تشمل المعاهد الفنية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة:

الفني التجاري في عدة محافظات مثل بنها، طنطا، والمطرية.

معاهد التربية الرياضية بكافة التخصصات.

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