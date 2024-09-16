ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة .. يتساءل الكثيرون عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني بالتزامن مع استمرار فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة. لذلك ينشر الموجز الرابط ومزيداً من التفاصيل خلال التقرير التالي.

تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة عبر الرابط التالي: رابط التنسيق.



وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد قرر تمديد فترة التسجيل للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ليوم إضافي.

تنسيق المرحلة الثالثة

سينتهي تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، جاء هذا التمديد حرصًا على مستقبل الطلاب الناجحين في الدور الثاني الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التنسيق بعد.

يمكن للطلاب التسجيل من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة في كافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الرغبات عبر الحاسب الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

ويجب علي الطلاب باستغلال فترة التمديد الحالية لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث سيغلق الموقع في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، معلنًا نهاية المرحلة الثالثة للتنسيق.

جدير بالذكر أن تنسيق الجامعات في مصر هو العملية التي تنظم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بعد إتمامهم امتحانات الثانوية العامة. يُعَدُّ التنسيق نظامًا حيويًا يضمن توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد بناءً على نتائجهم الدراسية وتفضيلاتهم. يُنظم التنسيق سنويًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني:

قم بزيارة الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من خلال الرابط المتاح هنا.

اختيار خدمة «نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة»:

من القائمة المتاحة، اختر «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

اختيار «نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024»:

اضغط على أيقونة «نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024».

إدخال البيانات المطلوبة:

أدخل رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري الموجود في استمارة النجاح الخاصة بك.

عرض النتيجة:

بعد إدخال البيانات، اضغط على «التالي» لعرض نتيجة التنسيق الخاصة بك.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024:

للشعبة العلمية (علوم):

الكليات المتاحة:



كلية تربية تعليم ابتدائي



كلية تربية طفولة



كليةتربية رياضية



كلية اقتصاد منزلي



معهد سكرتارية



كلية تربية نوعية



كلية خدمة اجتماعية



كليةتكنولوجيا الصناعة والطاقة



معاهد حكومية وخاصة أخرى



للشعبة العلمية (رياضة):



أبرز الكليات المتاحة:

كلية تربية عام

كلية التربية تعليم ابتدائي

كلية تربية طفولة

العديد من الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة الأخرى

للشعبة الأدبية:



أبرز الكليات المتاحة:



كلية التربية الرياضية في العديد من المحافظات



كلية خدمة اجتماعية بنظام الانتساب



كلية تربية نوعية



برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق



كلية اقتصاد منزلي



أبرز الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني علمي علوم 2024:

كلية تربية نوعية المنصورة



معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش



كلية تربية (طفولة) سوهاج



كلية تربية (طفولة) الوادي الجديد



معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة



كلية تربية أسيوط رياضة



أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة



المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا



كلية تربية بني سويف رياضة



كلية تربية العريش رياضة



كلية تربية جنوب الوادي رياضة

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