التفاصيل كاملة| تنسيق معهد فني تمريض 2024.. المرحلة الثالثة

معهد فني تمريض.. مع اقتراب إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، تزداد عمليات البحث بين طلاب الدبلومات الفنية حول تنسيق معهد فني تمريض لعام 2024، حيث يسعى العديد من الطلاب لمعرفة الحد الأدنى للقبول وشروط الالتحاق بمعهد فني تمريض ، بالإضافة إلى مميزات الدراسة التي توفر لهم فرص عمل مضمونة في القطاع الحكومي بعد التخرج، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2024

وفقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في معهد فني تمريض لعام 2024 حوالي 246 درجة، أي ما يعادل 60%. إليكم بعض الدرجات المتوقعة للتنسيق في معاهد التمريض ببعض المحافظات:

مستشفى عين شمس التخصصي: 231 درجة

مدرسة تمريض أسوان: 246 درجة

تمريض عين شمس: 240 درجة

تمريض قناة السويس (الإسماعيلية): 246 درجة

تمريض حلوان: 237 درجة

تمريض القاهرة: 246 درجة

تمريض المنيا: 296.5 درجة

شروط التسجيل في معهد فني التمريض

للانضمام إلى معهد فني للتمريض، يجب على الطالب استيفاء الشروط التالية:

الحصول على الحد الأدنى من الدرجات الذي يحدده مكتب التنسيق للثانوية العامة أو ما يعادله من الدبلوم الصناعي أو التجاري.

ألا يقل عمر الطالب عن 16 سنة ولا يتجاوز 22 سنة عند بدء الدراسة في أكتوبر.

اجتياز الكشف الطبي واختبارات القبول.

أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

مميزات معهد فني التمريض

يتميز معهد فني التمريض بعدد من المزايا التي تجعله خيارًا جذابًا للطلاب:

فرص العمل: يوفر المعهد فرصة الانخراط مباشرة في العمل الحكومي بعد التخرج، حيث يمكن للخريجين العمل كفنيين في التحاليل الطبية، أو الأشعة، أو مراقبة الأغذية بوزارة الصحة.

إمكانية إنشاء مختبر خاص: بعد إتمام الدراسة، يمكن للخريجين إنشاء مختبر خاص في مجالات مثل التحاليل الطبية أو تركيبات الأسنان بعد عامين من الدراسة الإضافية.

التعليم والتدريب: يجمع المعهد بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي لمدة عامين، يليه فترة تدريبية مدتها ستة أشهر في مستشفيات وزارة الصحة.

اللغة: الدراسة بالمعهد تكون باللغة الإنجليزية، مما يعزز فرص العمل على المستوى الدولي.

لذا، يُنصح الطلاب الراغبون في الالتحاق بمعهد فني تمريض بمتابعة أخبار التنسيق والإجراءات لضمان فرصتهم في الحصول على مكان في هذا التخصص المميز.



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