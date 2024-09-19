أطلقتها التربية والتعليم.. تفاصيل منصة جديدة للقضاء على السناتر والدروس الخصوصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة تهدف إلى إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتوفير محتوى تعليمي شامل ومتكامل يغني الطلاب عن الحاجة إلى الدروس الخصوصية.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة عن إطلاق وزارة التربية والتعليم منصة تعليمية رقمية جديدة تقدم بديلًا رقميًا يوفر التفاعل مع الدروس التعليمية بشكل أكثر سهولة وفعالية، وتهدف المنصة إلى رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتقليل العبء المادي والنفسي الذي يفرضه الاعتماد على الدروس الخصوصية التي يأخذها الطالب سواء بالمنزل أو في السناتر.

وزير التربية والتعليم

قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المنصة الجديدة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المنصة التعليمية الجديدة ستكون متاحة لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية بشكل اختياري، ما يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من هذا المحتوى التعليمي المتنوع.

موعد تفعيل المنصة الجديدة للطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المنصة التعليمية ستفعل خلال شهر للطلاب، وستوفر شرحًا للمناهج الدراسية، مراجعات، ودروسًا تفصيلية تغطي مختلف المراحل الدراسية، مما يجعلها أداة رئيسية لتطوير مهارات الطلاب بشكل شامل.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن المنصة التعليمية تعمل على تقديم حلول تفاعلية لتسهيل فهم الطلاب للمواد الدراسية، مما يقلل من اعتمادهم على الدروس الخصوصية، وتسعى الوزارة من خلال إطلاق هذه المنصة إلى إعادة تنظيم العملية التعليمية داخل المدارس.

إلغاء الدروس الخصوصية

وفي هذا السياق، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إنه "لا يوجد زر يمكن الضغط عليه لإلغاء الدروس الخصوصية في يوم وليلة"، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الظاهرة سيتحقق تدريجيًا مع تحسين جودة التعليم داخل المدارس، وهو ما تعمل عليه الوزارة بجدية.

وزير التربية والتعليم

قرارات لمحاربة الدروس الخصوصية

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من القرارات لمحاربة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد، أبرزها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعلمين المتغيبين عن المدارس وغير الملتزمين بجدول الحصص المقررة، إلى جانب اتخاذ التدابير المناسبة ضد من يمارس التدريس بدون ترخيص.

إجراءات قانونية ضد المعلمين

كما ستُتخذ إجراءات قانونية ضد المعلمين الذين يحصلون على إجازات بدون مرتب أو طويلة ويواصلون التدريس في مراكز خاصة أو بمقراتهم الشخصية، حيث شددت الوزارة على حظر استخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج غير معتمدة رسميًا من الوزارة.

اقرأ أيضًا

توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025

رسميا.. تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد لبعض المراحل التعليمية بالجيزة والقاهرة