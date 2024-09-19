رسميا.. تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد لبعض المراحل التعليمية بالجيزة والقاهرة

أعلنت بعض المحافظات، مثل القاهرة والجيزة عن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد لبعض المراحل التعليمية، حيث من المقرر تقسيم دخول الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، تنتظم الدراسة لباقي المراحل في الأسبوع الثاني.

ويكشف “الموجز” عن كافة التفاصيل عن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد لبعض المراحل التعليمية في بعض محافظات القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى تحديد المراحل التي ستبدأ في يوم 21 سبتمبر والمراحل الأخرى التي من المقرر أن تبدأ من اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني من الدراسة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالقاهرة

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالقاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس حيث من المقرر أن أن يكون يوم السبت 21 سبتمبر مخصص لطلاب kg1، ويوم الأحد 22 سبتمبر للصفوف kg2، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، وأولى ثانوي.

أما يوم الاثنين 23 سبتمبر ينتظم جميع طلاب الصفوف السابقة، بالإضافة إلى الصف الثاني ابتدائي، الثاني إعدادي، والثاني ثانوي، ويوم الثلاثاء 24 سبتمبر يضاف صفوف الرابع والخامس الابتدائي، الثالث إعدادي، والثالث الثانوي.

ويوم الأربعاء 25 سبتمبر يدخل الصف السادس ابتدائي، وفي يوم الخميس 26 سبتمبر تنتظم جميع الصفوف في الحضور.

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالقاهرة

موعد بداية العام الدراسي الجديد بالجيزة

ومن جانبها أيضًا أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول موعد العام الدراسي الجديد لمحافظة الجيزة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم السبت 21 سبتمبر لدخول طلاب kg1 والصف الأول ابتدائي، أما يوم الأحد 22 سبتمبر لطلاب kg2، الصف الثاني ابتدائي، الصف الأول إعدادي، والأول ثانوي.

ويوم الاثنين 23 سبتمبر يضاف الصف الثالث ابتدائي، ويوم الثلاثاء 24 سبتمبر الصف الرابع ابتدائي، الصف الثاني إعدادي، والصف الثاني ثانوي. يوم الأربعاء 25 سبتمبر يضاف الصف الخامس ابتدائي، ويوم الخميس 26 سبتمبر يدخل الصف السادس ابتدائي، الثالث إعدادي، والثالث ثانوي، ومن الأسبوع الثاني تبدأ جميع الصفوف في الانتظام بالحضور الكامل.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025، ويشمل 35 أسبوعًا، وبدأت الدراسة في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024، أما الفصل الدراسي الأول يمتد من 21 سبتمبر حتى 23 يناير 2025، وتبدأ الامتحانات في 11 يناير، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 8 فبراير حتى 5 يونيو 2025.

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