أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف الأول الإعدادي الترم الأول من العام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتعاون مع مكتب مستشار اللغة العربية. يهدف هذا التوزيع إلى مساعدة المدرسين في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025

يبدأ توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف الأول الأعدادي 2025 في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2025، ويتوزع على الأشهر كما يلي:

- الوحدة الأولى: "هويتي"

من 21 سبتمبر 2024 إلى 14 نوفمبر 2024.

- الوحدة الثانية: "هواياتي"

من 16 نوفمبر 2024 إلى 2 يناير 2025.

تبدأ المراجعة العامة للفصل الدراسي الأول في الأسبوع الأول من يناير 2025، وتحديدًا في 4 يناير.

امتحانات وتقييمات الفصل الدراسي الأول:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 11 يناير 2025، ويشمل الفصل 12 تقييمًا أسبوعيًا و2 اختبار شهري.

- الاختبار الشهري الأول: سيعقد في الأسبوع الثالث من أكتوبر 2024، بتاريخ 26 أكتوبر، ويشمل الموضوع الأول من الوحدة الأولى، بالإضافة إلى ما تم تدريسه خلال سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر.

- الاختبار الشهري الثاني: سيجرى في الأسبوع الأخير من ديسمبر، بتاريخ 21 ديسمبر 2024، ويغطي الوحدة الثانية والموضوعات من الوحدة الأولى، مع جميع الدروس التي تم تناولها في نوفمبر وديسمبر.

يتضمن التوزيع تفاصيل شاملة عن الوحدات والموضوعات والدروس، بالإضافة إلى الإملاء والخط والكتابة والتقييمات.

قرارات جديدة لتعزيز الانضباط في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من القرارات الهامة التي يجب الالتزام بها داخل جميع المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف تعزيز الانضباط وتحسين البيئة التعليمية.

1. حظر التدخين: يُمنع التدخين بشكل كامل داخل حرم المدرسة وجميع المؤسسات التعليمية.

2. تسجيل الغيابات: يُشدد على أهمية تسجيل غيابات الطلبة إلكترونيًا وفي السجلات المخصصة لذلك بشكل دوري.

3. غلق الأبواب: تم توجيه إنذار صارم لمديري المدارس بضرورة غلق الأبواب بعد انتهاء الطابور الصباحي.

4. الرسوم الدراسية: يجب الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري للعام الدراسي 2024/2025، مع الإعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة.

5. مكافحة التطرف الفكري: تلتزم المدارس ببذل أقصى الجهود لمكافحة التطرف الفكري وغرس قيم المواطنة والانتماء.

6. تنظيم الرحلات المدرسية: يتم تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشاريع الوطنية والمواقع التاريخية لتعزيز الوعي الثقافي.

7. تجنب القضايا الخلافية: يمنع التطرق لأي قضايا سياسية أو دينية أو حزبية داخل المدرسة.

8. الالتزام باللوائح: يجب الالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات.

9. حماية الطلاب: يُمنع استخدام العقاب البدني والنفسي، مع تفعيل دور لجنة حماية المدرسة.

10. المناهج التعليمية: يمنع استخدام أو الترويج لأي مناهج أو كتب غير معتمدة من الوزارة.

11. معاملة أولياء الأمور: يُحث على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص أوقات لزياراتهم للمدارس.

12. استخدام مكبرات الصوت: يجب استخدام مكبرات الصوت في المساحة المخصصة لها بالمدرسة.

13. الملصقات السياسية: يُمنع استغلال أسوار المدرسة لعرض أي إعلانات أو شعارات سياسية، مع ضرورة إزالتها فورًا.

تأتي هذه القرارات كجزء من جهود الوزارة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب.

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