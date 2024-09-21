موعد خروج أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة 2024 من المنظومة التعليمية.. تفاصيل

تساؤلات عديدة أثيرت بين طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 حول موعد خروج أجهزة التابلت من منظومة التعليم، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد خروج تابلت طلاب الثانوية العامة 2024 من المنظومة التعليمية.

موعد خروج تابلت طلاب الثانوية العامة 2024 من المنظومة التعليمية

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة استخدام الأجهزة بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري، مما يسمح للطلاب بتنزيل واستخدام كافة التطبيقات خلال العام الدراسي الجديد 2025.

وبخصوص العام الدراسي الجديد، أعلنت الوزارة بدء الدراسة يوم السبت 21 سبتمبر 2024، على أن تستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025، مقسمة إلى فصلين دراسيين.

مواعيد الفصل الدراسي الأول والثاني

- بداية الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024 حتى 23 يناير 2025، مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025.

- بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025 حتى 5 يونيو 2025، حيث تنطلق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، وامتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

إجازة نصف العام ستكون من 25 يناير 2025 إلى 6 فبراير 2025، وستطبق هذه المواعيد على جميع مراحل التعليم.

ضوابط المدارس في العام الدراسي الجديد 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط للعاملين في المدارس للعمل بها خلال العام الدراسي الجديد 2025، تتضمن:

1. الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا.

2. تحديد مواعيد العمل وفق الجداول الرسمية للمدارس.

3. عدم تعطل الدراسة يوم السبت في المدارس الخاصة ذات اليوم الكامل.

4. تخفيض ساعات العمل للفئات المعنية وفقًا للقوانين المعمول بها.

5. تنظيم منح التصاريح للموظفين مع مراعاة تأثير الغياب على سير العمل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل في المدارس.

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