الحضور والواجبات.. أبرز توجيهات وزير التربية والتعليم للطلاب في أول أيام الدراسة

في ثاني محطات جولته بمحافظات الصعيد، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، صباح اليوم، 12 مدرسة في محافظة سوهاج لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويكشف “الموجز” تفاصيل زيارة وزير التربية التعليم محمد عبد اللطيف بمحافظات الصعيد ومحطات جولته التي شملت زيارة مدرسة "أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات" التي تضم 828 طالبة، ومدرسة "الشهيد عبد الرحمن السويفي الإعدادية بنات" بعدد 1037 طالبة.

وشملت زيارة وزير التربية والتعليم أيضًا مدرسة "اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية" مع 1094 طالب وطالبة، ومدرسة "باحثة البادية الابتدائية" التي تضم 2518 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مدرسة "الإعدادية الحديثة بنات" بـ 1566 طالبة.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

كا زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ايضًا مجمع المدارس الرسمية للغات صبري أبو حسين الذي يضم 3980 طالب وطالبة، ومدرسة "عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة" بعدد 1731 طالب وطالبة، ومدرسة "قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بنين" مع 1250 طالب، ومدرسة "قدري المشنب الثانوية بنات" بـ 1425 طالبة، ومدرسة "أخميم الإعدادية الجديدة بنات" مع 1964 طالبة، ومدرسة "أخميم الإعدادية القديمة بنين" بـ 1466 طالب، ومدرسة "النيل الابتدائية المشتركة" التي تضم 3018 طالب وطالبة.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

هنأ الوزير المشاركين بالتعليم بالعام الدراسي الجديد

خلال الزيارة، هنأ الوزير جميع العاملين بالمدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشددًاعلى أهمية استقبال الطلاب بشكل جيد، وتنظيم دخولهم وخروجهم، مع متابعة وإشراف المعلمين لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب.

كما ثمن وزير التربية والتعليم الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح في إحدى المدارس، حيث قام بتحية العلم واستمع إلى الإذاعة المدرسية.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

متابعة وصول الكتب توزيعها

كما اطمأن وزير التربية والتعليم أيضًا على وصول الكتب الدراسية وتوزيعها، وتابع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات الوزارية لضمان انتظام العام الدراسي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب، مع تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وشدد الوزير على على أهمية متابعة حضور الطلاب وأداء الواجبات، وكذلك الالتزام باستخدام الشاشات التفاعلية والمعامل في الحصص.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

وفي الوقت ذاته، أجرى الوزير نقاشًا مع مجموعة من الطالبات في عدد من المدارس، حثهن فيه على تحقيق أقصى استفادة من التحصيل الدراسي والتفاعل مع المعلمين خلال الحصص الدراسية.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

الوفد المرافق لوزير التربية والتعليم

رافقه في الزيارة الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والأستاذ وائل المشنب، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة.

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظات الصعيد

اقرأ أيضًا

بسبب أزمة تقسيم المدارس على فترتين.. خبير تربوي يرصد إيجابيات وسلبيات قرارات التعليم لمعالجة الكثافة الطلابية

لتخفيف الكثافات.. مواعيد العام الدراسي الجديد لكل مرحلة تعليمية بمدارس الجيزة