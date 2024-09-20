وزير التعليم في أسيوط لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.. تفاصيل

في بداية زيارة تشمل عدة محافظات، وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اليوم الجمعة، إلى ديوان عام محافظة أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن متابعة وزير التربية والتعليم لاستعدادات العام الدراسي الجديد 2025، حيث تأتي الزيارة بهدف متابعة تنفيذ الآليات والحلول التي وضعتها الإدارات التعليمية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين.

وزير التربية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم

وخلال الزيارة، شدد وزير التربية والتعليم على أهمية تعزيز التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب.

من جهته، رحب اللواء هشام أبو النصر بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وقيادات التعليم، مشددًا على سعي المحافظة لدعم العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

من المقرر أن يتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط عددًا من المدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.

المشاركين في زيارة وزير التربية والتعليم

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، بالإضافة إلى عدد من القيادات المحلية والتربوية.

وزير التربية والتعليم

قرارات العام الدراسي الجديد

وفي سياق آخر، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عدة قرارات للعام الدراسي الجديد من بينها:

إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لمجموع الطلاب في المدارس الدولية.

عدم توفير تابلت للمدارس الخاصة.

الاعتماد على الكتب المتاحة على موقع الوزارة.

تسليم تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية.

الاستمرار في استخدام "البابل شيت" وعدم تغيير طريقة الامتحانات لعام 2025.

وضع آليات محكمة لمواجهة محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة.

عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة.

تحديد واجب منزلي

موحد لجميع الصفوف ونشره على موقع الوزارة.

تطبيق أعمال السنة على جميع الصفوف ما عدا الشهادة الإعدادية والثالث الثانوي.

صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

عدم تقنين الدروس الخصوصية وعدم إصدار ترخيص لمراكز الدروس.

زيادة قيمة الحصص الإضافية إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المدارس.

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